Estan el 70% de invidentes sin trabajo

MEXICALI, Baja California(GH)

Siete de cada diez ciegos de Mexicali no cuentan con un trabajo debido a que las empresas no le dan una oportunidad al no confiar en sus habilidades, estimó la representante de la asociación “Ciegos Independientes de Mexicali Activos”.



La representante Carolina Caldera, comentó que si bien hay empresas incluyentes, pocas contratan a personas invidentes, porque consideran que no tienen la competencia para realizar las tareas asignadas, y optan por personas con otras discapacidades.



Las personas ciegas de Mexicali representan el 40% del padrón de discapacitados, de éstas el 70% no encuentra un empleo por falta de oportunidades, informó Caldera.



Desde la preparación educativa existen dificultades, ya que ni los maestros para personas especiales están capacitados para enseñar a los ciegos, ya que pocos saben leer Braille, aseveró.



Una persona ciega puede dedicarse a muchas profesiones, recordó a algunos de sus similares, como contabilidad, ingenierías, psicólogos, maestros en física y matemáticas, declaró.



“Muchas veces la familia arrincona al ciego, eso nos hace más dependientes y más inútiles, por eso en el Centro de Seguridad les enseñamos el Braille y el uso del bastón”, mencionó.



Evidenció que el desarrollo urbano no contempla su discapacidad, ya que empezando por el Centro Cívico está lleno de desniveles y obstáculos que dificultan la movilidad.



“Tenemos un compañero que cayó en una alcantarilla, la gente nomás volteó a verlo y no le prestaron ayuda, a veces nos ven caminando batallando con el bastón pero no apoyan”, aseveró.



Recomendó a la gente que cuando se topé con una persona invidente en la calle, se le acerque y le pregunte a donde quiere llegar para orientarlo, debido a que sí se les difculta en muchas ocasiones.



“La ceguera no se pega, les pedimos que no nos miren como bichos raros, y mucho menos que nos digan ‘cieguitos’, eso es despectivo, preferimos que nos digan ciegos”, añadió.



Esto lo comentó en el marco de una feria de empleo para personas discapacitadas, promovida por el IMSS, donde acudieron aproximadamente 200 personas para encontrar trabajo.



En total once empresas ofertaron 233 plazas de trabajo, con puestos desde gerencia, hasta operadores montacarguistas, asistentes administrativos e ingenieros de procesos, entre otros.



Según el Inegi, el 5.8% de las personas de Baja California tienen una discapacidad, la representante del grupo, aseguró que el 40% del padrón del IMSS, es por algún nivel de debilidad visual, incluyendo la ceguera.