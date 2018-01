Bomberos reciben capacitación

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los ciudadanos de Mexicali, elementos del Cuerpo de Bomberos fueron capacitados en el programa de Primer Respondiente con el cual pueden salvar una vida en riesgo.



Raúl Rosado Valdez, quien se encuentra como instructor Interno en Área de Capacitación, informó que actualmente los bomberos no solamente salen a incendios, sino también atienden otros accidentes.



“Diariamente brindamos el servicio y al salir a una emergencia, puede suceder, que el habitante se pone mal, ya sea por crisis, intoxicación o quemaduras y es cuando brindamos la atención”, informó.



Actualmente el área operativa del Cuerpo de Bomberos no sólo acude a responder incendios, sino también accidentes vehiculares, rescates y emergencias médicas, debido al personal en Mexicali, Valle y San Felipe.



“Queremos que todos los compañeros tengamos el mismo entrenamiento para que podamos brindar una mejor atención, por eso cada año nos actualizamos en lo que salga y lo distribuimos en compañeros”, indicó.



De igual forma Carlos Álvarez, subcomandante Operativo de Bomberos informó que la tarea de bomberos es salvar vidas y propiedades, lo cual se realiza en cualquier situación, no sólo en incendios.



“Tal vez nuestro principio de trabajo es incendios, pero la gente a veces no nos relaciona con atención prehospitalaria, de la cual también damos atención”, manifestó.



“El tema que están viendo es la Reanimación Cardiopulmonar, que es cuando una persona tiene detenido su corazón y requiere de la maniobra RCP para mantener en circulación la sangre del paciente”, añadió.



Durante las constantes capacitaciones se abarcan seis temas importantes que son la Reanimación cardiopulmonar, Control de hemorragias, Estado de shock, Heridas y quemaduras, Fracturas y transporte de paciente.



El 85% del área operativa que se tiene en bomberos, ya cuenta con el entrenamiento como primeros respondientes, esperando que en poco tiempo se logre cubrir en la totalidad de los elementos.