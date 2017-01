Iniciarán el muro en meses

WASHINGTON, D.C.(Agencias)

La gran admiración quedice sentir por el pueblo mexicano no ha sido obstáculo para que el nuevo presidente estadounidense cumpla su promesa de construir un muro en la frontera.Al firmar dos acciones ejecutivas, Trump además ordenó suspender fondos federales para las llamadas, crear nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados y reactivar un programa federal para agilizar deportaciones.Durante una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Trump dijo que el muro fronterizo ayudará tanto a Estados Unidos como a México.pero dijo en una entrevista para la cadena ABC que, aseguró.“Vamos a trabajar con nuestros amigos en México, enfocados en la seguridad y oportunidades económicas de ambos lados (de la frontera)”.Dijo que tiene mucha admiración por los mexicanos y que espera con mucha expectación la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto “Alabamos la colaboración estrecha con respecto a problemas muy importantes en ambos países (como) el narcotráfico y evitar que fluya el dinero de aquí a México, eso es algo que debemos detener”.“El flujo sin precedentes de inmigrantes ilegales de América Central perjudica a México y a Estados Unidos. Las medidas que adoptamos hoy mejorarán la seguridad en nuestros dos países”, dijo el mandatario durante la juramentación de John Kelly como secretario de seguridad nacional., agregó.“Trabajando juntos en comercio, seguridad fronteriza y cooperación económica, realmente creo que podemos mejorar la relación entre nuestros dos países a un nivel no visto antes, ciertamente no en mucho tiempo”.Explicó que al trabajar ambos países en un buen comercio, una frontera segura y una cooperación económica, eso se va a reflejar en la relación de México y EU.“Las relaciones a un punto nunca antes visto.En una entrevista a la cadena ABC News, Trump dijo que, le dijo el republicano al periodista David Muir.“Yo diría que en meses, sí, yo diría que en meses. Ciertamente la planificación va a comenzar de inmediato”.Durante la conversación, que tuvo lugar en la Casa Blanca la mañana de este miércoles,“En última instancia, resultará de lo que pasa con México... será de alguna forma reembolsado por México, como siempre lo he dicho”, señaló Trump.El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo previamente que, algo que el gobierno de Peña Nieto ha negado reiteradamente.Días atrás, Trump mencionó que en un principio el proyecto sería financiado con un proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso y que el gasto luego sería reembolsado por México, aunque no ha especificado cómo lo garantizará.Spicer explicó que la intención de la medida firmada el miércoles “es iniciar el proyecto, lo antes posible usando fondos existentes. Luego trabajar con el Congreso en un calendario de financiamiento”.El portavoz también agregó que las medidas ejecutivas ordenan reactivar Comunidades Seguras, un programa federal descontinuado por el gobierno de Barack Obama que permitía al servicio de inmigración y aduanas retener a cualquier extranjero susceptible de deportación cuando el FBI verifica los antecedentes a solicitud de las policías locales.-Construir un muro en la frontera para frenar paso de migrantes y droga.-Construir nuevos centros para detener a inmigrantes no autorizados.-Suspensión de fondos federales para las-Reactivar el programa federal para