Sólo Simutra puede detener taxis "ilegales"

MEXICALI, Baja California(GH)

La detención de unidades que prestan el servicio de transporte público, pertenecientes a empresas como Uber, corresponde estrictamente a la autoridad municipal, informó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) comentó que los taxistas que acudieron a manifestarse a las oficinas de la dependencia exigían que se ejecutaran acciones contra el servicio que presta la empresa Uber.



Una de las peticiones que realizaron era coadyuvar en la detección y detección de este tipo de unidades.



El funcionario municipal manifestó que la autoridad, en este caso el Simutra, es la única facultada para ejercer estas acciones y así viene señalado en los Reglamentos de la materia.



“Es sólo la autoridad, en los métodos y tiempos que aplicará el Reglamento, no podemos permitir ni inducir que el Reglamento no se cumpla”, expresó.



Insistió que es el Sistema quien ejercerá las acciones correspondientes, tal y como se ha hecho hasta la fecha.



Dijo que no se desean que existan actos violentos de taxistas contra choferes de Uber, por ello se hace un llamado al dialogo con todos los participantes del transporte.



Vizcarra Quiñónez manifestó que en primera instancia se debe de partir de las necesidades de los usuarios, entendiendo que modalidades como la de Uber se han ido incrementando en los últimos meses.



La posición del Simutra es que estos servicios tienen que estar regulados para que exista certeza de quiénes son, dónde circulan y sobre todo que hayan las condiciones de seguridad para los usuarios.



Se debe buscar un esquema de regulación para que todos los sistemas de transporte estén regularizados y ya se encuentran trabajando en ello.



La autoridad aplicará el Reglamento de la misma forma para todas las modalidades de servicio público, agregó.