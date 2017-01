Está Pacelli en situación muy crítica

MEXICALI, Baja California(GH)

Por más de 50 años elresguardó a niños en riesgo de calle.Pero la noble labor se ve amenazada por las exigencias de regulación, la clausura parcial de sus instalaciones los obligó a rechazar a 17 menores en lo que va del año.El apoyo de 13 mil pesos mensuales del Gobierno del Estado no alcanza para la modificación que deben hacer al inmueble que supera el millón de pesos, agregando una deuda de 70 mil pesos de agua, según datos del instituto.Bajo el contexto de las manifestaciones que mantienen bloqueado el edificio central del Gobierno del Estado no han podido recibir dicho apoyo, por lo que la situación económica se ha vuelto crítica, señaló Elena Herrera, directora del Instituto.La institución tiene hasta el mes de marzo para obtener la licencia de operación, pero por la falta de liquidez corren el riesgo de ser clausurados, dejando desprotegidos a los 16 menores que habitan en Pacelli.La directora dijo que la situación económica es apremiante, pues si bien tienen donativos en especie, los gastos administrativos han sido el dolor de cabeza de las coordinadoras.Tenían 38 niños, con la clausura parcial de sus instalaciones, se disminuyó a 16, ya que cinco egresaron y regresaron siete a sus hogares por la falta de espacio, desde entonces han negado alojamiento a diez personas en el mes de enero.Para salir del difícil bache económico pretenden realizar eventos como cenas en noches de rondalla, así como venta de empanadas y un “Car-Show”, sin embargo el clima no se ha prestado, comentó Herrera.El ingreso de varios niños ha tenido que ser rechazado en el Instituto Pacelli, porque no hay forma de dar atención a todos por la situación económica de la institución.La subdirectora, Lorena Chávez Villagómez, declaró que son niños en riesgo de calle, originarios de colonias de bajos recursos, que cuentan con un padre o madre solteros, y que por su ritmo de vida no les pueden dar los cuidados óptimos.En el sitio les dan educación, alimentación, atención sicológica, talleres, asesoría académica, techo y cuidados integrales, precisó Chávez.“Los comedores y dormitorios estaban en peligro si había un sismo, hasta el momento sólo un cuarto se pudo rescatar con una inversión de 200 mil pesos. Falta el dictamen eléctrico, nos faltan 30 mil pesos para ello”, comentó la Subdirectora.La institución ofrece comprobantes deducibles de impuestos para las empresas.Concluyó la directora que tienen hasta el mes de marzo para obtener la licencia operativa otorgada por DIF, pero les falta el dictamen eléctrico y la carpeta de Protección Civil.Puede comunicarse directamente alEl número de cuenta esLa institución ofrece comprobantes deducibles de impuestos para las empresas.La institución realizará eventos para tratar de mejorar su situación financiera.