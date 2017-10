Acusan de feminicidio a padrastro de Emma

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante la audiencia contra Javier Enrique “N” de 23 años presunto responsable del fallecimiento de la menor Emma Sofía de 2 años, se reclasificó el delito a Feminicidio y Violación.



El fiscal del Ministerio Público dio voz a los hechos suscitados durante la mañana del pasado 23 de octubre, en el fraccionamiento Misión del Ángel, donde se reportó el fallecimiento de una menor de 2 años.



Indicó que ente las 05:30 horas y las 11:00 horas al estar en el hogar ubicado sobre avenida Enandia, el imputado estaba al cuidado de Emma Sofía, hija de su pareja sentimental y Cielo, su hija biológica.



Fue ahí cuando reportó a la menor que se encontraba lesionada por caída, arribando Cruz Roja y Policía Municipal al lugar quienes confirmaron los hechos, informando que la menor ya no contaba con signos vitales.



Al revisarla precisaron que los golpes no parecían que fueron producidos por estos hechos, y que pudieran haber sido a causa de agresión.



Además que presenta una lesión anal que pudo haber sido producida por algún ovejero que hasta el momento no se ha logrado establecer que pudo ser.



Fue ahí que la juez declaró de legal la detención y le indicó que se le estará investigando por el presunta responsabilidad en los delitos de Feminicidio y violación.



En estos momentos se lleva a cabo la audiencia de Vinculación a Proceso contra el imputado, quien decidió dar solución a su situación legal en esta audiencia.