Inviable Issstecali para policías: Javier Meza

MEXICALI, Baja California(GH)

Los policías municipales no pueden ser afiliados a Issstecali como propone el dictamen de dotar de seguridad social a los agentes impulsada por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños.



Así lo explicó Javier Meza López, director de Issstecali quien afirmó que integrarlos provocaría desestabilización de las finanzas médicas.



"Sí se lo merecen, pero no es tan sencillo", dijo.



Actualmente no es viable y agregó que deben buscar un esquema.



"Quizá el diputado está pensando que debería ser así -por Issstecali- pero no es así, no es viable", puntualizó.