Sueño de niños con cáncer está por cumplirse

MEXICALI, Baja California(GH)

Niños con cáncer en tratamiento, en recuperación o en vigilancia buscan conseguir su sueño, visitar el parque temático de Disney en Estados Unidos y usted puede ayudar a que sea una realidad.



La meta es para cumplir el sueño de 33 niños y niñas que requieren padrinos para poder pagar el viaje, ya que la mayoría proviene de familias de escasos recursos.



A través de la Fundación Estar Bien se recaudan donativos para completar 275 dólares por niño, entre ellos el pequeño guerrero Ovet.



Hasta el corte del lunes se tenían alcanzada la meta para 26 niños que conforme consiguen el donativo total, se revela el rostro de quién acudirá a Disney.



Pero siguen 7 niños en incertidumbre porque faltan padrinos que donen los 275 dólares o una parcialidad y entre varios completar la cifra.



El riesgo es que si no se junta el dinero, el niño o niña podría no acudir a Disney.



Alma Quiroz, presidente de la fundación agradeció a todos los padrinos que han donado e hizo un llamado a la población a seguir donando para alcanzar la meta.



Los niños y la planilla de rostros revelados se puede seguir en la cuenta de facebook Fundación Estar Bien.



El donativo



La Fundación presentó documentos de transparencia con el desglose de gasto del año pasado donde se llevaron a 32 niños y niñas y el criterio para el costo actual.



Donde por 275 dólares se cubren los gastos de renta de unidades para traslado de los niños, hospedaje, los desayunos, comidas y cenas por dos días, el pago de la entrada al parque que tiene descuento pero no son cortesías.



Además de entregar una camiseta y gafete a cada niño para estar siempre identificados dentro del parque.



La fundación también organiza el traslado de médicos para atención de los menores.



El sueño de los niños es el próximo 28 y 29 de septiembre, donde el pequeño guerrero Ovet que lucha contra el cáncer ya fue apadrinado.



Para cualquier duda o donativo, se pueden comunicar con Alma Quiroz al celular 6861529810 o al teléfono de la fundación 5681919.



Los donativos se pueden depositar directamente a la cuenta en moneda mexicana al 7011-4157692 perfiles Banamex o 7407491393 de Wells Fargo para depósito en dólares.