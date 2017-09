CANACO abre sus instalaciones como Centro de Acopio

MEXICALI, Baja California(GH)

La Cámara Nacional de Comercio está haciendo un llamado en primer lugar a todos sus socios y al sector comercio en general, a dar muestra de su solidaridad y generosidad para con nuestros hermanos afectados por el sismo de 7.1 grados Ritcher . Ocurrido el martes 19 de septiembre que dejó a miles de damnificados, con una estela de destrucción y muerte que no acaba todavía de contabilizarse.



El presidente de CANACO, C.P. Juan Ramón López Naranjo dijo que el lunes 25 de Septiembre a partir de las 9:00am a 4:00pm, estarán abiertas las puertas de la Cámara para recibir toda la ayuda en especie, conforme vaya llegando se canalizará a la Presidencia Municipal, para que a su vez se realice el traslado a la ciudad de México y desde allá se haga la redistribución a las zonas afectadas.



López Naranjo mencionó que de acuerdo al manejo de la crisis que se está haciendo por autoridades a nivel central, los artículos que se necesitan se dividen en tres partes: Alimentos, artículos de higiene personal y productos para limpieza.



En el primer caso, de los alimentos, la lista incluye lo siguiente: Atún, sardinas, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras enlatadas, aceite, galletas, leche en polvo, leche en polvo para niños, alimento para bebé, frijoles enlatados y alimentos para animales de compañía.



En la segunda parte, en los artículos de limpieza e higiene personal, están el papel sanitario de cuatro rollos, pañales adultos y bebés, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, shampoo, desodorantes y jabón de tocador.



Finalmente en artículos para limpieza, están los limpiadores para pisos, cloro en presentación de un de un litro, detergentes, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, lámparas de mano, tapabocas, trapos o jergas.



En Mexicali, citó López Naranjo, las autoridades del Municipio y el Estado, Organizaciones Privadas y Agrupaciones Ciudadanas, lo mismo Estudiantes y la Población en general, todos han atendido el llamado a colaborar y los Comerciantes no quedarán fuera, se suman a este enorme esfuerzo Social como ha ocurrido en otras ocasiones.



Ahora nos toca aportar, no hay que olvidar que estamos situados en una zona de alta sismicidad y que aquí conocemos y hemos vivido grandes temblores como el ocurrido el 4 de abril del 2010 de 7.2 grados Ritcher que también ocasionó enormes daños.



Sabemos lo que son las desgracias y no podemos quedar indiferentes ante lo ocurrido en la ciudad de México, en los estados de Morelos, Puebla, México, y antes ante la destrucción ocurrida en Chiapas y Oaxaca que también requieren de la ayuda y apoyo de todos los mexicanos. Estamos con ellos y lo estamos demostrando, puntualizó.