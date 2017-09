Necesita BC mejores vialidades, agua y energía

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California urge una salida adicional de Ensenada al resto del Estado y mejora de vialidades, agua y energía, informaron en conjunto los presidentes del sector industrial de la zona Noroeste.



Mario Zepeda Jacobo, vicepresidente nacional de la región noroeste Baja California SLRC detalló que para salir de Ensenada sólo hay una vialidad que cuando existe un accidente se de- tiene el flujo y operatividad por varias horas.



Además urge una carretera de conexión entre la autopista de cuota y la libre desde la altura de Baja Mar hasta Ensenada porque en el área de “Salsipuedes” la carretera presenta riesgos de nuevos colapsos.



Destacó que el colapso de la escénica provocó una caída del 30% de la economía de Ensenada. La carretera de interco- nexión sería de 6.4 kilómetros y establecen que requiere 120 millones de pesos.



Zepeda Jacobo exhortó a no crear una obra privatizada porque no funcionaría y que se negocie con los residentes para conceder derechos de paso, de lo contrario la obra se triplicaría en costos.



También piden a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) culminar el libramiento desde El Sauzal hasta Ojos Negros porque el tráfico pesado sigue transitando por la zona urbana.



AGUA



La planta desalinizadora que generará agua en Ensenada con 250 litros por segundo no serán suficientes para el desarrollo del puerto, afirmó Jorge Cortez Ríos. El presidente de Canacintra Ensenada explicó que con la planta y el flujo inverso, aún quedarían un 40% de rezago en el abasto de agua para la ciudad.



Actualmente requieren mil 400 litros por segundo pero con la desaladora se garantiza recibir mil litros por segundo. Agregó que el sector industrial busca inversiones de desarrollo que no utilicen grandes cantidades de agua.



EN TECATE



Xico Ramírez Lemus, presidente de Canacintra Tecate, llama a la Aduana a abrir permisos para exportación de mercancía en camiones de doble remolque y así no tener que trasladarse hasta las garitas de Tijuana.



Los presidentes denunciaron además, la importación de insumos de manufactura china para el sector metalmecánica de baja calidad y bajos aranceles. Lo cual restringe la venta a proveedores locales, no pagan los aranceles debidos en México y baja la competi- tividad y calidad de los productos de exportación.



Los insumos que ingresan son abrazaderas, tornillos, entre otros, lo cual merma la competitividad del sector de acero mexicano contra productos que además son de baja calidad, detallaron.



Las solicitudes fueron secundadas por Mario Guevara Rodríguez, presidente de Canacintra en San Luis Río Colorado, Sonora; Juan Ignacio Gallego Topete, presi- dente de Canacintra Mexicali, y presentadas ante Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico.