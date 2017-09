Seguirá instalación de refrigeraciones

MEXICALI, Baja California(GH)

La instalación de equipos de aire acondicionado en escuelas que lo necesitan, no cesará aunque ya no haga calor, aseguró la titular de normatividad e infraestructura del Sistema Educativo Estatal.



“Yo sé que pueden decir ¿ya para qué? Pero sí tiene caso, porque vuelve la temporada de calor, a veces desde marzo, y lo que no queremos es que vivan nuestros niños lo que nos tocó vivir en esta temporada”, aseguró Mónica Bedoya Serna.



La funcionaria reiteró que son los procesos de licitación los que hacen lenta la llegada e instalación de los equipos en sus lugares de destino. Dijo que a poco más de un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2017-2018, únicamente la Escuela Primaria 24 de Febrero, de la colonia Mirasol, sigue presentando condiciones críticas, en lo que respecta a la carencia de refrigeraciones.



“Hemos avanzado mu- chísimo, en almacén que- dan ya nada más 44 de las 445 (refrigeraciones) adquiridas, y avanzamos gracias al apoyo de las propias escuelas, de sus padres de familia, y los maestros”, reconoció. Durante el invierno, seguirán atendiendo las órdenes de servicio y reparación de refrigeraciones descompuestas, además de reponer las que ya cumplieron su vida útil, aseguró.