Responsiva es del Estado: Diputada

MEXICALI, Baja California(GH)

La responsiva fue directamente del Gobernador de haber informado en tiempo y forma, pero no entregaron el informe, comentó la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz.



Agregó que el poder legislativo no tenía la responsabilidad de emitir una fecha de entrega del IV Informe del Gobernador.



“Se va a subsanar el tema y tiene que entregarlo, eso no es opcional”, dijo.



El acuerdo del Congreso es un llamado de atención, precisó, y en caso de no presentarse el informe en el mes de agosto, podrían interponer como Poder Legislativo un juicio político por desacato a la Constitución.



El diputado Job Montoya Gaxiola afirmó que en las últimas semanas de julio no hubo acuerdo en la Jucopo, ni se abordó el tema por parte del Ejecutivo, como algunos medios difundieron.



“No hubo ningún acuerdo porque no tienen injerencia el Ejecutivo en el Legislativo y no puede participar el Ejecutivo en la Jucopo, sólo los legisladores”, explicó.