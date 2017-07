Realizan bloqueo simbólico de Garita por costo de energéticos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un bloqueo simbólico a la Garita y quema de piñatas fue como el Frente Cívico Mexicalense se manifestó por el incumplimiento del presidente Enrique Peña Nieto en reducir los costos de la electricidad, gas y gasolina.



Sergio Tamai García y Sergio Tamai Quintero encabezaron la manifestación con cerca de 150 personas donde por 5 minutos bloquearon la Garita de Zona Centro y quemaron dos piñatas con el rosto del Presidente de la República.



Al grito de “abajo la luz”, Tamai Quintero explicó que Peña Nieto prometió en campaña que bajaría la tarifa de electricidad y posteriormente como Presidente ratificó el compromiso.



“Prometió que con la Reforma Energética bajarían los precios pero ha sido un fracaso la reforma porque siguen subiendo los precios de la luz, gasolina, gas y diésel”, declaró.



Que el subsidio de 400 millones de pesos es insuficiente, dijo y se requiere una nueva tarifa para Mexicali.



Además solicitó que se cree un fondo para atención a migrantes por mil millones de pesos aplicable a toda la frontera Norte del país ante la amenaza de deportaciones masivas por parte del Gobierno de Estados Unidos.



“Ya hay detenciones y están en los centros de detención donde pueden tardar algunos meses pero sí habrá deportaciones masivas…”.



“Y no es con un muro como se va a resolver el problema de la migración, porque un muro se puede saltar, se puede agujerar o si no, se puede tunelear”, comentó.



En cifras, las deportaciones han disminuido, en el año 2013 al 2014 las deportaciones eran de 150 mil personas al día.



Para el 2015 y 2016 la cifra bajó a entre 50 a 60 mil deportaciones y la expectativa para el 2017 es de 40 mil deportaciones anuales por Baja California.



Haitianos no pueden conseguir CURP



Los haitianos no pueden conseguir empleo formal porque les solicitan la CURP y sólo la entregan a ciudadanos mexicanos, confirmó Sergio Tamai.



El encargado del Hotel del Migrante dijo que muchos prefieren trabajar en la informalidad por los bajos sueldos de las maquilas.



Detalló que mientras en una fábrica se pagan 150 a 200 pesos por día, en el ambulantaje pueden ganar de 200 hasta 500 pesos por día.



“Los salarios formales son una miseria”, comentó.



Actualmente en el Hotel del Migrante se encuentran 80 haitianos de un total de 200 que quedaban.



“Vamos a ayudarlos y no vamos a dejar que los deporten”, puntualizó ante el anuncio de que a partir del último de septiembre, cualquier haitiano no regularizado será deportado a su país de origen.