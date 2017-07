¿Es usted presa del gasto hormiga?

MEXICALI, Baja California(GH)

El plan familiar es un proyecto que guía a los miembros de un hogar hacia el futuro y ayuda a tomar decisiones responsables, muestra las prioridades, incluye metas, la manera de lograrlas y el tiempo en alcanzarlas.



Pero también existen gastos denominados hormiga que son aquellas pequeñas compras diarias que pasan desapercibidas y que en conjunto representan una cantidad importante de dinero gastado.



El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) presentó un estudio y guía con lo básico para crear un plan familiar y detectar los gastos hormiga.



Los Gastos Hormiga



Comprar cajetillas de cigarro, refrescos, café de máquina, chicles, botanas como cacahuates, tacos de canasta, revistas, lustrador de zapato, propinas y limosnas son considerados entre los gastos hormiga.



Y puede representar gastos superiores a los 15 mil pesos anuales, de acuerdo a un comparativo realizado por Fonacot.



Para una persona que gana 8 mil pesos mensuales, representa que durante dos meses trabajo exclusivamente para pagar los gastos hormiga.



Un ejemplo es la compra de una cajetilla de cigarros de 20 piezas cada dos días, al fin de año representa un gasto superior a los 6 mil 300 pesos.



La compra de sodas o refrescos de lata o de 355 mililitros una por día, genera un gasto anual superior a los mil 600 pesos.



Algo tan simple como comprar una barra de chicles por semana, al final del año representó un gasto por 288 pesos, o la compra de cacahuates o tacos de canasta dos veces por semana, significa erogar 960 pesos al año.



Las limosnas o propinas, considerando que se entrega una moneda de 5 pesos en 10 distintas ocasiones a lo largo de una semana, representa un gasto de 2 mil 400 pesos al año.



El plan familiar, ¿qué se requiere?



La guía del instituto informa que se requiere iniciativa y creatividad, con deseos de superación y pensar en varias formas de lograr el desarrollo personal y familiar.



Crear hábitos positivos como el respeto, constancia, disciplina, ahorro y honestidad.



Generar enfoque a largo plazo, el que se desea llegar a ser y cómo vivir en el futuro considerando la situación presente.



Estudio y aprendizaje tanto escolares como los de vida y la disposición de aprender algo nuevo cada día.



Al elaborar el plan, se debe de analizar los aspectos en las áreas de interés familiar, se generan acuerdos de prioridades como vivienda, alimentación, trabajo, ahorro, estudios, recreación, entre otros.



Se trazan metas con objetivos a alcanzar, claros, viables y apegados a la realidad de la situación familiar.



Los recursos son los medios o herramientas que tiene la familia para alcanzar las metas y deben ser esclarecidas, así como los plazos en el tiempo para llegar a dichas metas.



Las consecuencias de carecer de un plan familiar



-Poca o nula solvencia económica para afrontar gastos recurrentes o imprevistos

-Endeudamiento

-Insatisfacción y frustración por no cubrir las necesidades básicas de la familia

-Desintegración familiar

-Riesgo de padecer violencia familiar

-Recrudecimiento de la situación económica familiar

-Carencia de recursos que conlleva desinformación

-Pobreza extrema

-Probabilidad de incurrir en conductas delictivas

-Abandono escolar

-Riesgo de caer en adicciones como tabaco, alcohol u otras drogas

-Padecer enfermedades prevenibles

-Consumo de dinero y bienes en la atención de las enfermedades

Riesgo de que ocurran embarazos no planificados



Qué pasa con quienes no tienen un plan familiar



1. Corren riesgos innecesarios.

2. Son incapaces de enfrentar con éxito situaciones imprevistas.

3. Usualmente son una carga y una molestia para otros porque necesitan que les resuelvan los problemas.