Gritan '¡Fuera Peña!' y '¡Fuera Kiko!'

MEXICALI, Baja California(GH)

Al grito de “¡Fuera Peña!”, “¡Fuera Kiko!”, “¡Fuera Gustavo!” y “¡Fuera la Constellation!”, un grupo aproximado de 70 vehículos comenzaron con la caravana de manifestación en contra del Presidente de la República y de la instalación de la empresa cervecera.



Desde las 8:00 horas se reunieron en el monumento a Vicente Guerrero donde comenzaron a rotular los cristales con las frases de rechazo a los líderes de Gobierno, incluyendo algunos insultos.



Posteriormente emprendieron la marcha al Centro Cívico para dar una docena de vueltas alrededor del obelisco provocando congestión vehicular al no haber presencia de ninguna patrulla que guiara al contingente vehicular.



Los gritos de las personas emitieron frases como “¡Fuera Constellation, no la queremos, no los queremos, queremos agua, no cerveza, bola de lacras!”, “¡Vamos pueblo…!”.



“¡Únanse, arriba Mexicali!”, “¡Que renuncie ‘Kiko’, que mande a los policías a cuidar a la gente, no a golpearlas!”, “¡Desde Mexicali hasta Quintana Roo, unidos!”, entre otras.



Después de unos minutos, emprendieron el camino con destino a la obra de la empresa cervecera para continuar con la manifestación, partiendo un grupo ya cercano a los 70 vehículos con un promedio de 3 a 4 personas por unidad que circulaba pitando y algunos ondeando banderas mexicanas.