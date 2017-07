Arranca programa de escuelas de verano

MEXICALI, Baja California(GH)

Este lunes inició el programa de ‘Escuela de Verano’ en diferentes planteles educativos en el Municipio.



Dicho programa tiene la finalidad de ofrecer un curso de reforzamiento del aprendizaje de manera lúdica, del 24 de julio al 11 de agosto.



Una de las escuelas participantes es la Primaria IV Ayuntamiento No. 2 de Mexicali, donde se abrieron cinco grupos.



Los cuales van desde Preescolar hasta Secundaria, toda vez que aceptan a niños de la comunidad que no necesariamente cursen ahí la Primaria.



La maestra Lorena Suárez González, directora del plantel, indicó que Escuela de Verano, es parte del programa de Tiempo Completo y tiene la intención de que el niño evite la monotonía en el hogar durante vacaciones.



“Aspiramos a que los niños no estén todo el día en casa viendo televisión, estando en el celular o en la computadora”.



“Aquí se trata de que los niños vengan a desarrollar sus habilidades con el apoyo de las maestras, con actividades artísticas y habilidades de aprendizaje con los niños que están un poco rezagados”, señaló la directora.



Las actividades van desde las deportivas hasta de manualidades, todas enfocadas a reforzar el conocimiento de los menores.



La profesora, invitó a la comunidad en general a acudir al plantel, toda vez que aún pueden inscribirse en el programa durante el transcurso de la semana.



Cabe recordar que el horario de ‘Escuela de Verano’ es de las 8:00 a las 12:00 horas, de lunes a viernes.



Además tienen disponible el comedor escolar para brindarles el desayuno a aquellos niños que no alcanzan a desayunar antes de iniciar su jornada.



En datos



En Mexicali participan 16 planteles, de los cuales tres son preescolares, ocho primarias y cinco secundaria, mientras que en todo el estado son 81 escuelas de Educación Básica.