No hay alerta en San Felipe: Protección Civil

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de las imágenes que circularon en redes sociales sobre la marea que llegó hasta el malecón de San Felipe el pasado fin de semana, Protección Civil Municipal informó que no hay ningún tipo de alerta.



El capitán René Salvador Rosado, secretario técnico de la Unidad de Protección Civil Municipal, indicó que el fenómeno que causó revuelo entre la comunidad es sólo un comportamiento normal de la marea.



La parte del pico más alto de la marea alta fue el pasado domingo, indicó el experto en Protección Civil.



“Es un fenómeno natural que sucedió debido a las condiciones climáticas que están sucediendo en el Océano Pacífico con el huracán ‘Hillary”.



“Es un oleaje elevado, no tiene nada de atípico, no fue algo que nos haya puesto en estado de alerta”.



“Únicamente Capitanía del puerto tiene sus indicaciones por la Secretaría de Marina en el caso de las embarcaciones menores, todas quedan aparcadas en el muelle”, precisó el capitán Rosado.



Quien agregó que las playas y el malecón del puerto de San Felipe no fueron cerradas, continuando con su actividad normal.