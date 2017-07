Advierten abogados de contrarreforma penal del Conago

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) alertó por los intentos de una “contrarreforma” que busca endurecer al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) mediante la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.



Esa propuesta ha sido lanzada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ante la liberación de acusados por cargos como portación de armas prohibidas, que no son de prisión preventiva forzosa en el NSJP, pero sí lo eran en el anterior sistema.



“La propuesta pretende responsabilizar al NSJP de la inseguridad, sin embargo las fallas reales se encuentran en dos aspectos. Por un lado, la falta de capacitación de sus operadores (policías, peritos, fiscales y abogados) y por otro, la desinformación a la ciudadanía sobre las razones que justifican tales medidas así como los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos”, dijo la Barra de Abogados.



“La propuesta de reforma es falaz, no obedece a un estado de derecho democrático y constituye propiamente una contrarreforma que denota regresión al sistema inquisitivo, abandonado ya desde la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008”.



La BMA, que es el colegio de abogados de mayor prestigio en el País, destacó que el reto no es legislativo sino de capacitación para que los operadores del NSJP sean capaces de sostener con pruebas y argumentos la necesidad de mantener en prisión preventiva a un acusado.



“El NSJP, lejos de prohibir la prisión preventiva, la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten”, concluyó.