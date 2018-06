Recibe INE cerca de 90 mil paquetes electorales de mexicanos en el extranjero

MEXICALI, Baja California(GH)

Al corte del 22 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un total de 82 mil 590 paquetes de votación, aunque para este momento deben haber llegado cerca de 90 mil paquetes, consideró la vocal ejecutiva en Baja California, María Luisa Flores Huerta.



Los paquetes recibidos al momento representan casi la mitad de las 181 mil 256 solicitudes dictaminadas como procedentes por el Instituto, lo que ya sobrepasa el voto recibido en 2012, aunque se espera que este número sea superado por mucho conforme se acerque el plazo límite.



Si bien todavía se desconoce la procedencia de los paquetes que ya llegaron, se sabe que más del 80 por ciento del total de las solicitudes provienen de Estados Unidos y el resto desde105 países, por lo que se espera que la mayoría de los paquetes vengan del vecino país.



A pesar de que si hubo un error en la dirección impresa en algunas de las etiquetas de los paquetes electorales, como se dio a conocer hace algunas semanas, la vocal señaló que esto no afectó el envío de los paquetes, pues todos estos contenían un número de guía que los identificaba como envió al Instituto Nacional Electoral.



Una vez entregados, los paquetes son depositados en una bodega destinada para ello en la Ciudad de México, donde se resguardan hasta la jornada electoral del próximo domingo.



Por otra parte, Flores Huerta recordó que la fecha límite para la llegada de los paquetes electorales es 24 horas antes del 1 de julio, mientras que aquellos que no lleguen dentro de este plazo no podrán ser contabilizados.



Los paquetes que lleguen después de la fecha indicada serán usados para términos estadísticos, más no se tomarán en cuenta para los resultados de la votación a nivel nacional.