Se anticipa Rosarito a la victoria de Arregui

(GH)

Alejandro Arregui Ibarra realizó su cierre de campaña en Rosarito donde lo esperaban con banderas muy entusiastas y anticipando el festejo de la victoria junto a su compañera de fórmula al senado Juanita Pérez Floriano.



El candidato por el PRI habló de trabajar en unidad y en equipo, dar la más grande de las batallas y llegar al triunfo para juntos lograr un Baja California con oportunidades para niños y jóvenes donde puedan crecer como hombres y mujeres de bien.



“Tenemos la gran oportunidad para que Rosarito y a Baja California le puede ir mejor, por eso requiere hombres y mujeres cabales, comprometidos; me acompaña una mujer guerrera (Juanita Pérez), con talento y capacidad con resultados que se van a ver reflejados en Rosarito” destacó.



Recordó la campaña, las colonias recorridas, anécdotas que vivió al lado de los bajacalifornianos que también sueñan con un mejor estado, pláticas en los hogares de las familias con quienes se sentó a la mesa para escribir una agenda en conjunto que beneficie su calidad de vida y puedan sentir en su día a día los resultados de su labor.



“Yo tengo una niña de cinco años y estoy convencido de que quiero que se desarrolle en un mejor estado, tenemos que trabajar sin titubeos, y que quede claro, yo no me voy a detener ante nada ni ante nadie”, resaltó el candidato del tricolor.



En el cierre de campaña estuvieron presentes Juanita Pérez, su compañera de formula; Adriana López Quintero, candidata a diputada por el distrito 07; Jorge Hank Rhon, Carlos Barboza, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en el Estado y David Ruvalcaba, presidente estatal del PRI.