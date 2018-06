¿Cuál es la raza de perros idónea para deportistas?

(Tomada de la Red)

odos los perros tienen algo en particular que los hace únicos y que permite que las personas se identifiquen con algunos aspectos que tienen sus mascotas. Si eres un admirador del Golden Retriever, tienes uno o estás pensando en adoptar, es importante conocer las particularidades de esta raza.



Los Golden Retriever, es un perro muy popular en el mundo. Nació en el Reino Unido alrededor del año 1850. Su tamaño es medio-grande y la parte más atractiva es su pelaje dorado que siempre llama la atención.



Los Golden Retriever son considerados la raza más versátil que se ajusta a todas las necesidades del amo, es decir, pueden adiestrarse para ser perros de caza, servir de guías a personas incapacitadas o dependientes, para detectar drogas y explosivos y es ideal como mascota familiar. Especialmente, para los niños de cualquier edad, porque no son agresivos ni territoriales. Son leales, pacientes y con capacidad de transmitir afecto.



Las cualidades de está raza principalmente es que son muy sociables, bondadosos, confiados e inteligentes. Además, son perros atletas por naturaleza y por eso es recomendable para personas activas, apasionados por el deporte y de las salidas al aire libre. Sin embargo, no son buenos perros guardianes en vista de que no se apegan solamente a una persona y se encariñan muy fácil con los desconocidos.



Al ser perros tan activos, son muy propensos a que se vuelvan hiperactivos y para evitarlo es mejor que mantengan ocupados, haciendo ejercicio y jugando con ellos, que por cierto son perros muy bucales ya que su origen es de perro cobrador.



La mayoría de los Golden alcanzan un promedio de esperanza de vida entre los 10 y 12 años. Pero para esta raza existen enfermedades hereditarias que pueden llegar a padecer, como la displasia de cadera o codo, sobrepeso, enfermedades en los ojos y en el corazón.



