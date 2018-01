Sanciona INE turismo electoral

MEXICALI, Baja California(GH)

En días anteriores el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la primera sanción a un partido político por realizar la práctica conocida como “turismo electoral” en la que se cambia el domicilio en la credencial de elector para emitir el voto en un lugar diferente al de residencia.



Magdalena Pérez Ortiz, vocal secretaria (jurídica) de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, informó que todavía no se han detectado este tipo de casos en el estado, como sí en algunos estados del sur.



De igual forma recordó que los ciudadanos tienen la obligación de notificar al Instituto Nacional Electoral al momento de realizar su cambio de domicilio mediante la presentación de diversos recibos.



“El ciudadano no le puede mentir al Instituto, porque es una autoridad” puntualizó.



La vocal secretaria explicó que se han presentado casos de ciudadanos que cambian su domicilio para llevar a cabo la jornada electoral y al terminar el proceso regresan a sus lugares de origen, lo que da la alerta a las autoridades electorales.



Cuando surge alguna duda en la información presentada por los ciudadanos, los verificadores del Instituto acuden a los domicilios para confirmar su estadía o no en el lugar.



De acuerdo a lo señalado por Pérez Ortiz, a veces es durante estas verificaciones cuando los ciudadanos mencionan la intervención de algún partido político, lo que lleva a una investigación más exhaustiva en el tema, que finalmente llevaría a una sanción económica por parte del Insitito y también al inicio de un procedimiento por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).



“Hay una figura que se llama culpa in vigilando, una figura en que se sanciona a partidos políticos cuando resultan beneficiados por algunas practicas, aunque ellos no lo hicieron” explicó “tiene un beneficio, entonces se sanciona también”



La primera sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral se dio a conocer el pasado 22 de enero de 2018, cuando se informó mediante un boletín que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “incurrió en la omisión de no prevenir o evitar que diversos ciudadanos fueran trasladados, inducidos o instigados para que realizaran (en 2013) su trámite de cambio de domicilio ante el RFE de Yucatán a Quintana Roo” para utilizar un domicilio donde no residían.



Como resultado de estos hechos los integrantes del Consejo General del INE determinaron sancionar al partido con una multa equivalente a 323 mil 700 pesos, así como una amonestación pública a los 467 ciudadanos que realizaron el cambio de domicilio.