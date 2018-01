Dan asesoría a emprendedores para acercarse a apoyos federales

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los factores que impiden que los emprendedores bajacalifornianos puedan participar en las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y otras similares es la falta de una planeación adecuada.



Durante una plática informativa realizada ayer en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mexicali, Leticia González Espinoza, vicepresidenta de Capacitación y Apoyo a Micro y Medianas Empresas, señaló que aunque existen las condiciones para que las empresas obtengan apoyos por parte de fondos federales y estatales, no todos los proyectos califican para ello.



Esto se da porque no todos los proyectos cumplen con los requisitos para calificar en todas las convocatorias, por lo cual es importante revisar las características de las empresas antes de definir en que convocatoria se desea participar.



“No se trata de ver el monto que me da la convocatoria o el financiamiento, se trata de determinar primeramente como empresa cuales son mis necesidades, mis condiciones y mi segmento de mercado a atender, y en base a estos factores decidir a que aplicar” señaló.



Deberán además contar con una planeación y un enfoque adecuado a la hora de revisar las convocatorias disponibles para la obtención de fondos, pues es necesario tener una visión clara del campo en el que se ubica el proyecto.



Las convocatorias para fondos de Inadem y otros apoyos a nivel estatal en las que puedan participar los interesados dependerán de la personalidad jurídica o la actividad con la que hayan sido dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Por otra parte, los largos periodos de espera entre la solicitud y el momento en el que se recibe el recurso es un elemento que se debe considerar antes de participar en la convocatoria, por lo que es recomendable que los empresarios cuenten con una planeación a largo plazo.



“Cuando los procesos son muy largos la gente desiste porque no tiene el tiempo, ellos quieren el dinero rápido” resaltó la ponente “el año pasado el Inadem tardo alrededor de 10 meses para entregar un fondo, los tiempos del gobierno no son los del empresario”



González Espinoza resaltó que en el caso de las convocatorias provenientes del Instituto Nacional del Emprendedor todas son a fondo perdido, por lo que en Baja California existe mucha competencia para obtenerlos.



González Espinoza resaltó que en muchas ocasiones los emprendedores y empresarios no cuentan con la información necesaria para realizar los trámites pertinentes a tiempo para acceder a este tipo de financiamiento, por lo que instó a los interesados a acudir a la Canaco como enlace con los fondos y financiamientos