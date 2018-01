Tiempo de ballenas

TIJUANA, Baja California(GH)

Cada año, cientos de ballenas grises acuden a las aguas de Ensenada para dar a luz a sus crías, situación que genera que miles de turistas invadan el puerto para ver a estos gigantes mamíferos.



Los cetáceos viajan miles de kilómetros desde el Mar de Bering en busca de aguas más cálidas pasando por el puerto hasta llegar a la laguna Ojo de Liebre, San Ignacio o Magdalena.



Algunos de estos especímenes pueden llegar a medir hasta 15 metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 30 toneladas, declaró el guía interpretativo de naturaleza y cultura Moisés Santos Mena.



La población de la ballena ha ido en aumento por lo que está fuera de peligro de extinción, se cree que actualmente hay arriba de 23 mil ejemplares.



Cambios climáticos

Los cambios climáticos han generado modificaciones en cuanto el avistamiento de ballenas, usualmente estos animales arriban a Baja California a mediados de diciembre, sin embargo, desde noviembre de 2017 se empezaron a ver algunos especímenes.



La temporada de avistamiento es de diciembre a abril cada año, pero en esta ocasión adelantaron su llegada, por lo que creen que en el 2018, podrían estar en aguas bajacalifornianas hasta mayo.



“En esta temporada en particular tenemos la condición de ‘La Niña’, que trae un invierno seco con poca agua, lo que hay vigilar es el oleaje, porque podría venir oleaje muy fuerte, hasta ahora hemos tenido buenas condiciones”, dijo.



Inclusive, de forma inusual en diciembre pasado, personas que se dedican a la actividad turística detectaron una manda de doce orcas, situación que limitó el avistamiento de ballenas al ser estas sus predadoras naturales.



Alimentan a ballenatos,?defines los acompañan

Es poco común ver a ballenas alimentando a sus ballenatos en las aguas ensenadenses, pero en este año se han dado algunos casos, situación que es aprovechada por decenas de delfines.



Las ballenas lanzan chorros de su leche, se queda flotando en el mar y el ballenato abre el hocico y así se alimentan.



“Lo que pasa es que algunas ballenas van preñadas hacia las lagunas, algunas no alcanzan a llegar y tienen a sus ballenatos antes, entonces se ven obligadas a hacer escalas para que el ballenato descanse y se alimente”, explicó.



Precios y recomendaciones

El costo del viaje para el avistamiento es de 450 pesos para adultos y 350 pesos para niños, en caso que sean más de diez personas las que quieran presenciar el espectáculo natural, pueden decidir el horario.



Aquellas personas que cuentan con su tarjera “Sé turista en tu Estado” de la Secretaría de Turismo de Baja California reciben un descuento adicional.



Entre las recomendaciones, se les pide a los interesados contratar el servicio en un barco autorizado por la Semarnat (estos traen una bandera con la autorización), viajar con chamarra, lentes, gorra o sombrero, bloqueador.



Asimismo, no consumir bebidas alcohólicas, desayunar y tomar alguna pastilla para el mareo media hora antes del viaje.



De todo el mundo

El delegado de la Secretaría de Turismo del Estado en Ensenada, Héctor Rosas, informó que el año pasado más de 6 mil personas vieron a las ballenas, el 90% son turistas locales y el resto del resto del País.



Pero también reciben personas de Arizona, California y Nevada de Estados Unidos, y han registrado visitantes de España, Francia e Italia.



“El dato que tenemos es que el visitante nacional tiene una derrama económica diaria de mil 921 pesos y el extranjero 2 mil 52”, expresó.



Para este año esperan aumentar el número de visitantes en un 8%, para lo cual trabajan con la Asociación de Hoteles de Ensenada y la Canirac para crear paquetes que incluyan hospedajes, comida y actividades turísticas.



Los cruceros

Durante el 2017, los 267 cruceros que arribaron al puerto de Ensenada dejaron una derrama económica de 34 millones de dólares.

Rosas señaló que para este año llegarán cerca de 270 cruceros, número similar al del 2017.



“Las principales líneas que llegan son Carnival y Princess, el año pasado tuvimos cerca de 650 mil pasajeros a bordo, en Ensenada el 80% bajan a tomar algún tour o conocer la ciudad, es decir 520 mil desembarcaron”, expresó.



De acuerdo con estudios que realizan, en promedio cada pasajero deja una derrama económica de 64 dólares, sin embargo, a nivel internacional en promedio los turistas que llegan en crucero gastan 100 dólares por lo que buscan igualar el monto.



Los cruceros llegan a las 07:00 y se van a las 17:00 horas, siendo la estancia en promedio de cuatro a cinco horas, tiempo en el que pueden elegir entre 20 opciones de tours.