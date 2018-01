Urge ayuda para joven que padece leucemia

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a una atención tardía en el hospital 30 del IMSS, la leucemia del joven Sebastian Díaz Soto, se ha complicado a un estatus delicado, por lo que es urgente la donación de sangre.



Su mamá, Fabiola Díaz, señaló que se requiere de manera urgente mínimo a seis donadores de sangre y plaquetas, desde el día 23 de enero han intentado reunirlos pero no lo han logrado.



Comentó que la doctora que lo atiende es muy competente en su trabajo, pero desde ayer que se notificó como urgente la donación de sangre, y a la fecha no se la han puesto porque aún debe donadores.



Al joven estudiante de contabilidad de la UABC, le detectaron un índice de 5.9 de hemoglobina, cuando lo normal en un hombre adulto es de 15, precisó la señora Fabiola.



Declaró que su hijo se enfermó desde el 15 de diciembre, pero no lo atendieron hasta que paró en urgencias, debido a que no había un hematólogo en la Clínica.



“La doctora regresaba hasta el 15 de enero, no es culpa de ella, pero es una falta de profesionalismo que haya un solo hematólogo para todo el hospital”, aseveró la madre del joven derechohabiente.



En estos momentos tuvieron que suspender la quimioterapia a Sebastian, debido a que el joven no ha podido comer de forma ideal, por lo que se requiere de manera urgente que se recupere con la transfusión de sangre.



El proceso de donación dura tres horas, la recepción es de 6:00 a 7:00 horas, debe acudir con una identificación oficial, la clínica es esquina “F”, Avenida Sebastián Lerdo de Tejada & Calle Ulises Irigoyen, Colonia Nueva.