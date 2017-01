Cachanilla pone a videoclips toque norteño

MEXICALI, Baja California(GH)

El “imán” norteño siempre funciona en otras ciudades, prueba de ello es un trío de creativos audiovisuales llamados REC Again, que está dejando el sello norteño en los videoclips de reconocidos artistas.



A la cabeza del grupo se encuentra Antonio Gutiérrez Tzintzun, un inquieto director y productor originario de Mexicali, que con Gabriel Rivera y Romeo Azzad Chuffe, de Sonora, han levantado el nombre del Norte en el área audiovisual.



“Hay mucha chamba en la Ciudad de México y la verdad también nos movemos mucho; el que no encuentra trabajo es porqué no quiere”, dijo a LA CRÓNICA.



El 2016 le dio oportunidad para trabajar con artistas reconocidos, entre ellos: Julión Álvarez, Edith Márquez, Ha Ash, Carla Morrison, Mariel Mariel y próximamente con Emmanuel.



Proyectos con otros artistas ya están confirmados aseguró el creativo.



Trabajar con artistas de esa talla en ocasiones se torna fácil, a veces es más el nombre o el “apantallamiento” por ellos, dijo el mexicalense al indicar que la “chamba” fluye sin problemas y que se concentran para hacer conexión con las estrellas de conciertos y TV.



“ El más accesible es Julión Álvarez, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo con él, llevamos 6 video- clips, los de su disco pasado y parece que haremos otros y en enero comenzamos a grabar con Edith Márquez de nuevo”, compartió Toño.