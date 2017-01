Por iniciar periodo de credencialización del Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

Lanzaron la convocatoria para la credencialización de estudiantes del Valle de Mexicali, dando así un apoyo en el transporte de los estudiantes que deben viajar largas distancias para llegar a sus aulas.



El Director del Instituto de la Juventud (Juventud BC), Manuel García Fonseca, acompañado por representantes de la Tarjeta TIM y Baja Card, dieron los pormenores de la tramitología.



García precisó que no habrá un incremento en la tarjeta del Valle de Mexicali, además becarán al 50% de los beneficiados que utilizan el transporte en el Valle de Mexicali.



Comentó que Desarrollo Social Municipal (Desom) será un nuevo punto para solicitar la tarjeta del Valle de Mexicali, con el fin de que más jóvenes puedan acceder a ella.



“Es para estudiantes entre 12 y 29 años con esto obtienen el 50% de descuento en el pasaje del transporte público, y una beca de 500 pesos semestral”, precisó el director.



Para obtenerla se les hace un estudio socioeconómico, en el que deben especificar las rutas para decir que tarjetas darles, ya sea de TIM o Bajacard, pues no pueden acceder a ambas.



El objetivo del programa dijo que es impulsar la economía para que los jóvenes puedan seguir estudiando y que no sea un motivo de deserción escolar.



