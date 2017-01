Por definirse reunión entre manifestantes y Gobierno del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, acudió a la plaza de los tres poderes tratando de convencerlos de hacer una reunión en el edificio del Gobierno del Estado, la cual sería para planear otra reunión con el Gobernador.



Ante la negativa de los manifestantes, el secretario señaló que de no permitir el acceso, se trasladarán al Centro Estatal de Artes (Ceart), donde espera que acudan los representantes de los bloqueos.



De nuevo Rueda fue interceptado por los manifestantes que le exigieron la presencia del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, reclamadole la ausencia en la pasada reunión y la denuncia interpuesta por el gobierno contra los manifestantes.



Rueda dio su palabra de que no procederá la denuncia si los manifestantes no le hacen daño al inmueble, asegurando que no abre camino para que intercedan las fuerzas policíacas a través de un desalojo violento