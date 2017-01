Exige la IP a Gobernador poner orden

MEXICALI, Baja California(GH)

Que se aplique la ley, pide el Consejo Coordinador Empresarial para la liberación de los edificios del Gobierno del Estado y se emitió un exhorto al Gobernador para comenzar con las mesas de negociación con los manifestantes.



El posicionamiento fue emitido por Federico Díaz Gallego, presidente del CCE, acompañado de Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra; Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex, y Alfredo Gómez Ramírez, presidente de CMIC.



“Si no quieren negociar, que se aplique la ley”, expresó Díaz Gallego.



El Sector Empresarial detalló que es incongruente pedir negociación con el gobernador Vega de Lamadrid cuando el primer punto del pliego petitorio es solicitarle la renuncia.



Afirmaron que hay voluntad del Gobierno por comenzar las negociaciones y diálogo y exhortaron a los manifestantes a la apertura de cordialidad y trabajo.



Al cierre de la edición, los edificios del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado y las oficinas de Recaudación Auxiliar de Rentas permanecían con bloqueo y cerradas.



Los puntos



El primer punto fue reconocer y solidarizarse con las manifestaciones y expresiones ciudadanas que consideraron demuestran un alto grado de inconformidad y rechazo contra el Gobierno.



En segundo término, manifestaron públicamente que están en desacuerdo de afectar a terceros con las manifestaciones y bloqueos en oficinas públicas y utilizar los bloqueos como presión de negociación y diálogo.



Díaz Gallego afirmó que el sector productivo emite una alta preocupación porque los bloqueos evitan el seguir otorgando los servicios y existe riesgo en los proyecto de inversión que generan beneficios en la comunidad y fortalecer la vocación industrial.



Porque la falta de inversiones coloca el riesgo al actual y futuro desarrollo económico de la ciudad.



“El Sector Empresarial hace un exhorto al Gobernador para que solucione de manera inmediata los bloqueos a oficinas de Gobierno y en las obras de Constellation Brands”, comentó el presidente del CCE.



Los exhortos



Gallego Topete exhortó al Gobernador a “poner orden”, entablar diálogo con los manifestantes y conseguir el desalojo de los edificios.



El Presidente de Canacintra al mismo tiempo se pronunció a favor de las manifestaciones que las calificó como “auténticas” pero pidió que se cuidara la casa que es Mexicali y sus inversiones.



El presidente de CMIC también se pronunció a favor de las marchas en la cual de manera personal él mismo marchó en una por compartir el hartazgo emanado de la sociedad.



“Pero hacemos el llamado a una nueva etapa, a las mesas de trabajo, no estamos de acuerdo en los bloqueos y hacemos un llamado al Gobernador a intervenir en base a lo que dice la ley”, expresó Gómez Ramírez.



Llantada Ávila, presidente de Coparmex, también expresó solidaridad con los manifestantes y afirmó que hay legalidad en sus demandas.



Pero señaló que han equivocado sus respuestas porque no se ha conseguido el diálogo y mesa de negociación con el Gobierno del Estado y el impacto económico generado ha sido sin precedentes.