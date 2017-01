Denuncian abogados contratos ilegales de Gobierno del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo a abogados de la localidad, los contratos firmados por el Gobierno Estatal para la operación de la infraestructura hidráulica del Estado fueron realizados de manera ilegal y por ende son inválidos.



El abogado Fernando Rosales Figueroa comentó que el 19 de diciembre de 2016, día en que se aprobó la Ley del Agua, el Congreso del Estado aprobó el dictamen 62 de la Comisión de Hacienda.



En este documento se autorizaron obligaciones de pago de parte del Gobierno Estatal con varias empresas privadas, lo que fue considerado por el abogado como parte de la privatización del agua.



En el Periódico Oficial del Estado aparece publicado el Decreto 57, donde se encuentran los contratos signados con las empresas y el pago que debería de devengárseles.



Destaca que los tres contratos referentes a infraestructura hidráulica fueron celebrados en 2015, según el propio decreto.



En particular resalta la empresa “Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V.” que recibiría una contra prestación mensual de 149 millones 312 mil 18 pesos a partir de junio de 2019 y por un periodo de 37 años.



La empresa “Desaladora Kenton S.A. de C.V.” recibiría 11 millones 136 mil 150 pesos al mes por un periodo de 30 años a partir de enero de 2018.



La última empresa es “Operadores Pluviales de Mexicali S.A. de C.V.” que recibirá 2 millones 433 mil pesos por 15 años desde noviembre de 2019.



La abogada Cordelia Casas Gámez indicó que los contratos fueron realizados con base en la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) que fue aprobada y posteriormente publicada el 22 de agosto de 2014.



Esta ley da pie a que el Gobierno del Estado celebre acuerdos con empresas privadas para infraestructura, desarrollo, operación y prestación de servicios públicos.



Fue con base en esta ley que la noche del 19 de diciembre se autorizaron los tres convenios antes mencionados.



No obstante, la Ley de las APP en su Artículo 9 señala que estas acciones se pueden realizar con empresas privadas siempre y cuando la ley de la materia lo permita.



En este caso, la Ley del Agua tendría que permitirlo, pero ésta fue aprobada hasta diciembre de 2016, un año después de que se hicieron los contratos.



“Estos contratos se celebraron en el 2015, cuando no existía una ley que permitiera que una empresa privada prestara el servicio público relacionado con el agua”, expresó.



Casas Gámez comentó que al abrogarse la ley, los contratos deberían quedar sin efecto al ser ilegales desde su firma en el año 2015.