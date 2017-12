Alertan por estafadores que venden lentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Parte de la población se automedica lentes o acude a sitios donde no hay un experto en optometría que indique que tipo de lentes se requieren, desencadenando una serie repercusiones en la vista.



Efraín Castellanos Bahena, presidente del colegio de Optometristas de Baja California, explicó que se está dando en gran medida la venta de lentes en tianguis o de puerta en puerta, por gente que no tiene una preparación profesional.



“Si tienes un paciente que le pusieron lentes y ve nítido, el asume que está bien, pero te das cuenta que tiene glaucoma, o un problema que no le diagnosticaron y provoca una hemorragia en la retina, entre otras afectaciones”, declaró.



Un problema que se ha venido agudizando son los lentes de contacto, los cuales deben de estar regidos por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, se pueden encontrar en los tianguis y en las redes sociales.



No es suficiente que los lentes de contacto, tengan la graduación correcta, deben estar adaptados a la fisiología del ojo, o causará infecciones, erosiones y ulceras, que podrían derivar en cuestiones más graves.



“Los lentes de contacto tienen un fecha de caducidad y un horario de uso, aprobado por la Cofepris, los cosméticos como verdes o azules, son para un día, pero los venden al paciente como si fuera para tres meses”, detalló.



Usualmente los pacientes no son muy obedientes y usan mal los lentes de contacto, alargando su periodo de vida, durmiendo con ellos y sin ser estrictamente inocuos, esto provoca más complicaciones.



El único que puede recetar lentes o lentes de contacto es el profesional de la visión, ya sea un médico oftalmólogo o un licenciado optometría, son los únicos autorizados por la Secretaría de Salud, aseveró.



Muchas personas acuden a consulta de manera reactiva y no preventiva, es decir, ya que existe un dolor, incomodidad o incluso pérdida de la vista, siendo que en primeras instancias, los problemas del ojo son relativamente fáciles de solucionar, explicó.



“No hay una cultura incluso en la medicina general, como una persona que tiene diabetes e hipertensión, ya sabemos que eventualmente tendrá una complicación en la retina y no lo canalizan a su cuidado”, precisó Castellanos.



Añadió que las personas deben someterse rutinariamente a un estudio de fondo de ojo para determinar si alguna enfermedad se está desarrollando, ya que son silenciosas en sus primeras fases.