Fluyen obsequios en Parque del Mariachi

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco de la víspera de la Navidad, la población flotante que habita en el emblemático parque del Mariachi, recibió numerosos obsequios de la comunidad organizada.







Largas filas se observaron desde distintos puntos, donde migrantes que aun desconcertados no conocen la ciudad, así como las personas en indigencia recibieron desde un desayuno caliente, hasta una buena chamarra que mitigará la fría Navidad que les espera.







Los bondadosos corazones de las familias que acudieron para ofrecer una parte de lo que tienen, no escatimaron en la entrega de alimentos, siendo fieles al dicho de “haz el bien sin mirar a quien”.







Durante tres días la familia del señor Armando Arriaga León, ha estado llevando alimentos a las personas que pernoctan en el parque del Mariachi, como tamales, pollo en mantequilla, arroz, avena, chocolate caliente y pan.







“Hace once años llegamos a esta hermosa ciudad, adquirimos una casa, pertenecemos a una escuela de superación espiritual, y creemos que Dios hizo al hombre para hacer cosas buenas, por una revelación es que vinimos a ayudar a las personas”, declaró el oriundo de Sinaloa.







Jaqueline Martínez explicó que se ha vuelto una tradición para su familia, acudir en el mes de diciembre a un sitio donde haya personas de bajos recursos, para brindarles alimentos y cobijo.







Entre su hermana Lupita, la prima Alejandra y Cinthia, el tío Sotero, la tía Carmen, Jaqueline y el tío Nicolás, fue que se organizaron, haciendo la cooperación y preparación de los alimentos.







“Este segundo año vinimos porque queremos ayudar a la gente que más necesita, siento alegría y satisfacción, por eso invitamos a los demás a dar una parte de lo que tienen, aunque no sea mucho”, mencionó.







Desde las 5:00 de la mañana del 24 de diciembre empezaron a cocinar, a las 10:00 horas, entregaron aproximadamente 200 tacos de guisado y dos Igloos de café, precisó la joven.







Todas las almas caritativas que acudieron al parque para tender la mano, se fueron con cientos de bendiciones que los mismo migrantes e indigentes les expresaban al recibir un taco o un tamal.