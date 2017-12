¡Protege a tus mascotas del frío y la pirotecnia durante las fiestas!

MEXICALI, Baja California(GH)

Junto con las festividades decembrinas, cada año llegan el frío y la quema de pirotecnia. Ambos afectan de manera distinta a los seres humanos y a las mascotas.



En animales de compañía, como perros y gatos, las bajas temperaturas pueden ocasionar con mayor facilidad efectos negativos en su salud. Para evitar que los tuyos sufran alguno de esos efectos, Andrea Chávez y Lorena Montoya, integrantes de la asociación civil Gente por los Animales nos dieron los siguientes tips:



-¡Arrópalos!: Aunque están cubiertos de pelaje, tus mascotas no están aisladas del frío. Permíteles la entrada a tu casa, adáptales una cubierta en su casita exteriory vístelos con ropa de niños o diseñada especialmente a su medida.



-¡Explota tu creatividad!: Resguardar a tu mascota no debe ser sinónimo de un gran gasto. Utiliza cajas de cartón, mesas en desuso, sábanas y cobijas para crearle su propia madriguera.



-¡Hidrátalos y aliméntalos!: Además de comer, beber agua es esencial para la salud de perros y gatos. Durante la madrugada, la contaminación y brisa del frío caen sobre los contenedores de agua de tu mascota, enfriándola y ocasionando que deje de beberla.



-¡Consulta al veterinario!: Una mascota descuidada en su salud, se vuelve más vulnerable a afectaciones invernales. Recuerda visitar al veterinario por lo menos una vez al año, y revisar el vencimiento de la desparasitación y vacunas de tus mascotas, para aplicar las nuevas cuando se requiera.





PIROTECNIA, MÁS QUE FUEGOS ARTIFICIALES



El sonido de los fuegos artificiales puede afectar la conducta y salud de tus mascotas, particularmente de caninos y felinos, quienes tienen el sentido del oído cuatro veces más desarrollado que el humano.



Ataques de pánico, estrés, náuseas y fallas cardiacas que pueden desencadenar en muerte, son algunos de los síntomas en la salud que experimentan las mascotas expuestas al sonido de pirotecnia.



Durante los festejos de Nochebuena y Año Nuevo, incrementa el número de mascotas extraviadas, desaparecidas, e incluso atropelladas, pues el sonido los hace salir en búsqueda de protección ante los estruendos.



Para cuidar a las tuyas, te recomendamos:



-¡Prepárate para sus cambios de conducta!: Durante la exposición al ruido, las mascotas pueden mostrarse ate- morizadas. Darles refugio al interior de tu casa y convivir con ellos de manera habitual, son dos acciones que pueden ayudarlos a enfrentar la situación.



-¡No los amarres!: Aunque con esta medida podrías evitar que tu mascota abandone el hogar, la desesperación y estrés hará que busque zafarse del collar. Los jaloneos pueden producir ahorcamiento y daños a su salud.



-¡No los abraces!: Contrario a lo que puedes creer, abrazar a tu mascota cuando se siente en peligro envía un mensaje incorrecto, pues confirma la sensación de que algo no va bien. Debido a su gran estrés, podría lanzar una mordida de defensa, y lastimarte. ¡Muéstrale que todo va bien!