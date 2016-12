Desglosando Ley del Agua

MEXICALI, Baja California(GH)

El corte total del agua se aplicará tras 90 días de no pagarse el servicio, pero deberá el órgano metropolitano colocar tomas comunitarias a distancias mínimas aún no contempladas en la ley, explicó Víctor Lujano.



En entrevista exclusiva con el subsecretario jurídico del Estado, puntualizó que el agua es y se mantendría como un derecho humano pero no absoluto, porque debe existir una corresponsabilidad y un costo.



Junto con Ariel Durán Morales, director de asesoría del ejecutivo, detallaron que la reglamentación de la tarifa, tomas comunitarias y cortes, dependerá del órgano metropolitano, aún conocido como la Comisión Estatal de Servicios Públicos Municipales (CESPM).



Dependencia paraestatal que tendrá hasta el 31 de diciembre del presente año para modificar su estructura a órgano metropolitano y emitir el reglamento de agua.



La diputada Irais Vázquez Aguiar informó en la lectura de la iniciativa, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe estar a menos de mil metros de distancia y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debe superar los 30 minutos.



EL CORTE TOTAL DEL AGUA



El capítulo XII de las infracciones y sanciones, en el artículo 152, señala que la falta de pago oportuno del consumo de agua mensual facturada durante el término de 30 días naturales por parte de usuarios domésticos y no domésticos faculta al Organismo Operador para reducir el suministro de agua potable hasta que se regularice su pago.



La falta de pago oportuna del consumo de agua mensual facturado durante el término de 90 días naturales par parte de usuarios domésticos y no domésticos faculta al Organismo operador para suprimir el suministro de agua potable hasta que se regularice su pago.



También estipula que el organismo Operador, una vez realizada la supresión de los servicios públicos de agua potable proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las necesidades básicas mediante la dotación a través de los mecanismos que señale el Reglamento de la presente Ley.



Cabe destacar que dicho reglamente aún no existe y deberá de redactarlo la actual Cespm, informó Víctor Lujano.



El mismo artículo también informa que procede la suspensión del agua y alcantarillado sanitario cuando se comprueben derivaciones no autorizadas a un uso distinto al contratado.



Y las supresiones solo podrán ejecutarse previo aviso al usuario.



LOS EXENTOS



La ley exenta de la supresión del agua potable y alcantarillado sanitario a personas jubiladas, pensionados, adultos mayores, madres jefas de familia y personas con capacidades diferentes o que tengan a su cargo un familiar con capacidades diferentes.



Quienes deben de acreditar que son propietarios del inmueble que habitan, en caso de predios de renta o prestados, procede el corte total del agua, detalló el subsecretario jurídico.



El grupo de personas beneficiadas tendrán derecho al agua pero ante la falta de pago, también serán acreedores de reductores del líquido.



La ley agrega que el suministro de agua potable y alcantarillado sanitario que se preste en los inmuebles en los que el Gobierno del Estado brinde educación básica y servicios de salud pública no podrán reducirse ni suprimirse.



SUBE LA TARIFA



La nueva tarifa del agua será indexada o escalonada lo que significa que su ajuste de precio dependerá de la inflación e incremento en costos e insumos para la generación del líquido.



En el artículo 119 se informa que la actualización de la tarifa, se realizará cada año de acuerdo a los incrementos necesarios para mantener el equilibrio financiero con base en el costo que representa prestar el servicio considerando los cambios en las fuentes de abastecimiento de agua y demás costos necesarios para la operación del organismo.



Entre los puntos que determinarán el incremento se encuentra los costos de operación fijos y variables registrados durante el año, la depreciación y amortización de los activos y pasivos.



Así como el incremento en el índice nacional de precios al consumidor determinado entre el primer y último registro cronológico disponible del año anterior al que se actualice la tarifa.



Cabe destacar que en el artículo 118 se estipula que el cálculo de la tarifa también se basará en el consumo de los metros cúbicos del líquido y los excedentes en rangos escalonados que se sumarán para determinar el monto final a pagar.



¿CUÁNTO VOY A PAGAR?



En Mexicali el cobro por consumo mínimo será de 66.02 pesos por hasta 5 metros cúbicos de agua.



Pero de 5 hasta 10 metros cúbicos de agua, el metro cúbico adicional tendrá un costo de 4.31 pesos y así sucesivamente se encarece el valor.



El valor máximo es de 25.19 pesos el metro cúbico de agua adicional cuando se consume de más de 60 metros cúbicos por mes.



Por ejemplo un consumo de 25 metros cúbicos, el pago será de 194.42 pesos mensuales, y por un consumo de hasta 60 metros cúbicos, el costo será de mil 451 pesos mensuales.



Víctor Lujano confirmó que de acuerdo a la ley, cada año se aprobará el incremento en la tarifa y no mensual como lo determina el artículo 117.



El subsecretario jurídico del Estado explicó que serán los órganos metropolitanos quienes determinen el porcentaje de aumento necesario para la tarifa, pero el congreso del estado será quien apruebe el aumento y el porcentaje de incremento final.



¿QUIÉN Y CÓMO DEBEN PAGAR?



El capítulo X de los derechos por los servicios públicos en su artículo 115, se determina que la obligación de pago por el agua tendrá carácter fiscal.



El artículo 116 enuncia que están obligados al pago de los derechos por consumo de agua todos los propietarios de los predios o giros que tengan instalada una toma.



Así como los poseedores de predios o giros que tengan instaladas tomas, cuando exista promesa de contratos de compra-venta; cuando no se conozca el propietario; los arrendadores y arrendatarios de predios locales que tengan instalada toma.



T A R I FA 1



•1 - De 0 hasta 5 m3cuota minima $ 66.02

•2 - Por el excedente de 5 y hasta 10 m3 por cada m3 consumido $4. 31

•3 - Por el excedente de 10 y hasta 15 m3 por cada m3 consumido $5.80

•4 - Por el excedente de 15 y hasta 25 m3 por cada m3 consumido $6.42

•5 - Por el excedente de 25 y hasta 30 m3 por cada m3 consumido $6.68

•6 - Por el excedente de 30 y hasta 40 m3 por cada m3 consumido $8.18

•7 - Por el excedente de 40 y hasta 50 m3 por cada m3 consumido $14.06

•8.- Por el excedente de 50 y hasta 60 m3 por cada m3 consumido $17.36

•9.- Por el excedente de 60 m3 en adelante, por cada m3 consumido $25.19