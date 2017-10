Estudiantes del Cbtis 21 crean invernadero tecnológico

MEXICALI, Baja California(GH)

Mediante la creación de un invernadero tecnológico, jóvenes estudiantes de quinto semestre del Cbtis 21 buscan enfocar el uso de la ciencia moderna en favorecer a la vida y naturaleza.



César Alejandro Cota, Karla Sierra, Cristian Bojórquez, Adrián Tovar y Francisco Márquez, presentaron el prototipo de invernadero durante la 24 Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en Museo Sol del Niño.



Dicho proyecto fue diseñado y elaborado en su totalidad por los bachilleres.



Se trata de un sistema cúbico sellado con acrílico, que cuenta con un sensor de temperatura y humedad, así como termómetro y pantalla electrónica que permite monitorear la sensación térmica de su interior.



En la parte trasera cuenta con dos ventiladores, mientras que en la superior tiene un sistema de rieles y mangueras conectadas a una bomba de agua y una de fertilizante.



“Cuando el sensor detecta que hay una temperatura muy alta, enciende los ventiladores y mantendrá la temperatura adecuada. La necesidad depende del tipo de planta, por ejemplo para las flores, el sistema activará las bombas de agua automáticamente cuando detecte la necesidad, y empezará a regar para mantener la humedad que requieren”, explicó César Cota.





“No a mucha gente le llama la atención”



El aparato tecnológico fue creado al observar la necesidad de garantizar la vida y crecimiento de diversas especies de plantas en el clima de Mexicali, que tanto en su temporada de verano como en la invernal, es extremo.



“Una vez visité una tienda donde venden partes tecnológicas y vi que tenían una impresora 3D. Junto a ella estaba una planta marchitada. Pregunté al encargado por qué la planta estaba así, y me dijo: -“Es que se me olvida regarla”.



“Fue raro, porque junto a ella estaba la impresora automatizada, pero la naturaleza descuidada, de ahí me vino la idea. También de mis intentos por plantar fresas, ‘cherrys’, y que no se dan”, explicó el estudiante.



En ocasiones anteriores durante el ciclo escolar, el proyecto ha sido llevado por los alumnos a exposiciones y concursos tecnológicos interpreparatorias y en centros académicos como el Cetys Universidad.



Sin embargo, no han obtenido la atención ni la proyección deseada.



“Yo creo que es porque no tienen interés en las plantas, no a mucha gente les llama la atención, pero es importante que vean que debemos cultivarlas, comparar con otros lugares en que si crecen, creo que estamos acostumbrados a que aquí en Mexicali no”.



César Alejandro invitó a tomar en cuenta la preservación de la naturaleza, y aprovechar los avances tecnológicos a su favor. “Tenemos las herramientas para hacerlo, para ayudar a la vida y no muchos le están dando importancia. Invito a que le den ‘un ojo’”, finalizó.