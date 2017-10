Recortan dinero a prevención del delito para 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

La Federación recortó recursos para inversión y prevención del delito en el proyecto de Ley de Ingresos 2018, lo que significa limitar el desarrollo económico y de seguridad, informaron diputados y empresarios.



El recortar recursos federales a la inversión y obra pública es limitar la economía, declaró Rodrigo Llantada Ávila ante una Ley de Ingresos Federal que contempla disminución en inversión para el 2018.



El presidente de Coparmex afirmó que la obra pública es el detonador más importante y que en Mexicali ha sido escasa la inversión por parte del Estado y de la Federación. “Ha sido casi nula y ya comienza a sentirse los estragos”, puntualizó.



La mayoría de los recursos han sido invertidos en Zona Costa y dijo que en Mexicali la obra pública a sido limitada para Mexicali. Agregó que en el presupuesto del año pasado también hubo recortes pero durante el ejercicio fiscal surgieron reasignaciones, lo cual esperan se repita para el 2018.



COMPENSAR LOS RECURSOS



De aprobarse el recorte federal de cero pesos a la prevención del delito, el gobierno estatal, los empresarios y sociedad civil deberán compensar los recursos, comentó Ignacio Carpio Martínez. El presidente de Avanza Sin Tranza afirmó que no pueden descuidar la entidad y municipios por falta de recursos porque puede provocar mayor delincuencia.



“Tenemos que participar y el Gobierno también, y si no hay recursos, involucrarnos como empresarios”, señaló. La propuesta federal en la Ley de Ingresos del 2018 es eliminar los recursos a la prevención del delito, informó la diputada federal María Luisa Sánchez.



“No es grata la noticia, es grave porque las condiciones están más desatadas que nunca, ahora la seguridad ocupa más del apoyo de la Federación y del Estado, porque parece que se le sale de control al secretario de Seguridad, principalmente en Tijuana”, puntualizó Carpio Martínez.



ERROR ELIMINAR PREVENCIÓN

Destinar recursos a la reacción y no a la prevención del delito es un error, explicó Manuel Cárdenas, secretario general de la Coordinación de Organizaciones Juveniles (Cojum).



Ante el anuncio de la Federación de reducir a cero pesos el presupuesto a la prevención del delito para el ejercicio fiscal del 2018, dijo se debe de apostar más a la prevención.

“De no considerarse la prevención que ha sido el foco de la reducción, entonces los índices delictivos esta- rían a la alza”, señaló.



LOS RECORTES



Los fondos federales para prevención del delito se redujeron a cero pesos en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2018, informó María Eloísa Talavera Hernández. La diputada federal explicó que la Ley de Ingresos ya fue aprobado en lo general y sin precisar montos o cifras, dijo que hay reducción en los recursos para promover el desarrollo económico.



Disminuyó el capital de inversión, recortes al presupuesto de ciencia, tecnología y educación. Pero contrasta con los 9 mil millones de pesos aprobados para el cuidado de la imagen del Presidente de la República.