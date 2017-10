Es Mexicali en BC ciudad más violenta

MEXICALI, Baja California(GH)

Mexicali se ha convertido en la ciudad más violenta de Baja California porque tiene 10 meses consecutivos con incrementos en los índices delictivos, informó Juan Manuel Hernández Niebla.



El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal destacó incremento en robos a comercio al 23%, homicidios en un 41% o robo con violencia en un 11%.



Los homicidios son causa de los enfrentamientos entre cárteles, explicó, lo cual se contrapone con lo emitido por el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez que lo adjudica a riñas y conflictos de convivencia entre vecinos.



Además precisó que con la propuesta federal de reducir a cero pesos el recurso a prevención del delito, el 2018 puede ser igual o peor en la incidencia delictiva. “Porque la Federación y el Estado no ven el tamaño del problema”, precisó.



La cruzada por la seguridad no esta funcionando y dijo que es necesario trabajar en coordinación con la autoridad con más propuestas y más presión social. Durante el presente año se eliminó los fondo federales del (Programa Nacional para al prevención del Delito) Pronapred.



“Mucho de ese dinero se fue a cuestiones electorero, además el problema en Baja California es que no hay un diagnóstico de mediciones, falta una contraloría social que revise el destino del recurso…” “Tampoco hay un tratamiento adecuado a adictos y al resquebrajamiento del tejido social”, que dijo son parte de las causas de las indicadores delincuenciales.