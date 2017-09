Refrenda Cetys acreditación de calidad internacional WASC

MEXICALI, Baja California(GH)

Por un plazo de 10 años, Cetys Universidad refrendó su acreditación de calidad internacional WASC, otorgada por la Western Association of Schools and Colleges.



Durante la semana de festejos a propósito del 56 aniversario de su fundación, Fernando León García, Rector del Sistema Cetys, recibió el nombramiento por parte de Richard Osborn, vicepresidente de WASC.



“En este logro, mucho tuvieron que ver directivos, académicos y los miembros del Instituto Educativo del Noroeste, quienes desde su origen, han trabajado con un mismo objetivo: formar personas con capacidad moral e intelectual que contribuyan en el mejoramiento del país”, expresó el Rector.



Destacó además que el refrendo de 10 años es el periodo más amplio posible de obtener, y con él se demuestra un gran compromiso con la preparación de sus alumnos.



Durante un largo tiempo, Cetys ha demostrado interés y responsabilidad por formar profesionistas competitivos a nivel global, que hoy día cuentan con habilidades y destrezas para enfrentar las necesidades económicas y sociales que se les presentan.



La acreditación WASC es un proceso que demuestra la calidad académica conforme a estándares internacionales.



A partir de esta reacreditación, los campus Mexicali, Tijuana y Ensenada de Cetys se posicionan como una de las cinco universidades en México, y de las diez en Latinoamérica en contar con una acreditación internacional.



Particularmente, Cetys ha sido la única universidad mexicana en obtener la WASC.



Instituciones como Stanford University, University of California Berkeley y University of California Los Ángeles (UCLA), por mencionar algunas, cuentan con el reconocimiento de este alto estándar.