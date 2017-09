Considera incoherente la ley de PC

MEXICALI, Baja California(GH)

El director de Protección Civil del Estado aseguró que dejaron fuera muchos artí- culos y conceptos propios, reales de la protección civil, razonados y pensados en una experiencia de 30 años, como voluntario, rescatista, excursionista y funcionario público.



Comentó que tienen la esperanza de que en la elaboración del propio reglamento

puedan mejorarla mucho, de lo que debió haber quedado desde su aprobación. Evidenció que el Sistema Estatal de Protección Civil estará conformado por todas las dependencias federales, del estado y municipio, además de los organismos sociales y privados, es un sistema donde todo mundo entra.



“Hay artículos donde no te describe como funciona el sistema, el Consejo Estatal de Protección Civil estará conformado por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el coordinador de estatal de Protección Civil y todos los secretarios del estado”, precisó.



Para que participen las dependencias federales debe haber un convenio de co- laboración, el cual lo hace el Consejo, éste también debe de instalar los comités de rescate y certificaciones, cuando consideró que no les compete.



“Me dieron la facultad de proponer las reuniones y el temario, pero el consejo debe aprobarlo, pero si yo pro-pongo la reunión, entonces ellos en qué momento se re- únen para aprobarlo, son incoherencias”, aseveró.



Añadió que la ley permite la creación de un grupo de rescate agreste, o que pudie- ra apoyar a los grupos voluntarios a través de recurso, pero el problema es que el precepto marca que será de acuerdo a lo que define la ley, la cual no lo definió.