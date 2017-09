Pone granito de arena ayudando a brigadistas con comida caliente

Jojutla, Morelos(GH)

, así respondió la señora Nadia Parra con una sonrisa en su rostro, al ser cuestionada sobre por qué alimenta a brigadistas en Jojutla. La familia Domínguez Parra desde temprana hora pone una pequeña mesa afuera de su domicilio en donde ofrece comida caliente y agua fresca.Ellos son una de las tantas que desde el pasado 19 de septiembre ofrece alimentos calientes a la gente que levanta escombros. Parra y su esposo Antonio Domínguez narraron que el terremoto afectó levemente su vivienda pero no perdieron algún ser querido como otras personas.Por lo que desde hace cuatro días comenzaron a repartir en la colonia Santa Cruz debido a que en mencionado sitio no había llegado ayuda alguna. “Pero después decidimos estar aquí (a unas cuadras del punto mas afectado) porque los trabajadores no tienen luego ni que comer”, declaró Nadia.Entregan almuerzo y comida de forma gratuita, con el alimento donado por vecinos y personas altruistas. “Somos de Jojutla y vimos la magnitud del desastre que hubo y nos toca ayudar”, dijo Domínguez. Mientras que su mamá instaló una mesita cruzando la calle con ropa para las personas que no lograron sacar nada de sus hogares colapsados o se mojaron con la lluvia que cayó la madrugada del sábado.