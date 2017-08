Realizarán jornada para detección de cáncer cervicouterino

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco de la semana nacional de sensibilización de Cáncer Cervicouterino (Cacu), lanzaron una jornada de papanicolaus gratuitos para detectar dicha enfermedad y el Virus de Papiloma Humano (VPH).



La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, Yoloxochitl Gómez Martínez, explicó que en esta semana se busca incrementar las detecciones para sensibilizar a las mujeres y sus familiares.



La primera jornada se llevará a cabo este viernes 25 de agosto en el Centro de Salud Industrial, González Ortega, Santa Isabel y Puebla, detalló la doctora Gómez.



El sábado 26 de agosto, será en el Centro de Salud Hidalgo y Vicente Guerrero, con horario de 8:00 a 13:00 horas, se tomarán papanicolaus y prueba de híbridos para detectar el VPH.



El 26 y 27 de agosto de forma coordinada con el Hospital General, estarán realizando de 8:00 a 16:00 horas, Papanicolaous, híbridos y mastografías, aclaró.



“Exhortamos sobre todo aquellas mujeres mayores de 25 años o que ya son sexualmente activas, que nunca se han hecho el papanicolau, o que tienen más de dos años que no se lo han realizado”, informó la jefa de la Jurisdicción.



La falta de conocimiento, miedo, desidia y prejuicios hace que la enfermedad se mantenga entre las cuatro primeras causas de muerte entre las mujeres, enfatizó la experta en salud.



“El lema es; Cacu, más cerca de lo que parece, porque podemos sentirnos bien, pero se puede estar desarrollando una alteración, que termina en un cáncer que se pudo detectar de manera oportuna”, señaló.



La doctora precisó que todos los Centros de Salud ofrecen el examen del papanicolau, por lo que durante todo el año puede acudir a realizárselo, el único requisito es que la mujer no vaya en su periodo menstrual, a menos de que el sangrado no sea normal.



“A estas alturas lo que más limita es el miedo al resultado, la falta de tiempo por el trabajo y en menor medida la cultura machista en que los maridos no están de acuerdo con la revisión”, comentó.