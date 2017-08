Justifica falta de informe Gobierno del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

El informe del gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid fue olvidado por su gabinete y asesores, sin embargo, justificaron que consideraban que el cambio de fechas aplicaba para el siguiente gobernador y no el que está en turno.



El Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, dijo que seguirán revisando el tema para dar cumplimiento al informe por ser importante y de interés público.



“Luego de la reforma constitucional federal, la modificación en el estado se presenta al inicio del siguiente gobernante, consideramos que debió de iniciar en el próximo gobernador, pero se busca llegar a un acuerdo”, insistió.



El funcionario estatal, aclaró que hay un compromiso de todo el aparato de Gobierno del Estado, para realizar la rendición de cuentas a los ciudadanos.



“La fecha de presentación del informe es algo que debe determinar el Congreso del Estado, ya que derivado de las reformas de la legislatura anterior se tomaron acuerdos para modificar los plazos y términos para presentar el informe”, explicó.



Rueda agregó que en esos acuerdos no se consideraron algunos aspectos, por lo que en esta legislatura están trabajando para poder subsanar las carencias de especificaciones.



“En las modificaciones hubo temas que debieron considerarse como el inicio del inicio de presupuestación a partir del 1 de octubre, que es cuando inicia el proceso de construcción del presupuesto”, señaló.



En aquel momento no se consideraron, aseveró, ya que al iniciar la legislatura se presentaron modificaciones en los periodos, generando un desajuste para dar cumplimiento a la rendición de cuentas.



La rendición de cuentas consta de dos fases, precisó que ésta consta de la entrega del informe por escrito y la comparecencia de los secretarios para presentar la glosa.



“No hubo desconocimiento, ni confusión, el asunto obedece que desde la legislatura anterior no se consideraron los aspectos que tienen que ver con la construcción del presupuesto, son temas que no se consideraron y vamos a definir el ajuste”, dijo.