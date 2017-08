Exige Gente Diversa investigar feminicidios

(GH)

Todos los homicidios de mujeres deben ser tratados como presuntos feminicidios, hasta que se demuestre que no lo son, consideró Rebeca Maltos, directora de la Asociación Civil Gente Diversa.



Se trata de una tipificación que no está plenamente reconocida por las autoridades, manifestó la activista, por falta de asesoría técnica y jurídica.



A la par del aumento general de violencia presentada en el Estado durante el presente año, los asesinatos de mujeres aumentaron su incidencia.



Con 113 casos, 2017 registra 39 muertes violentas más que el 2016, cuando se contabilizaron 74.



De los ocurridos en el presente año, únicamente dos han recibido la tipificación de feminicidio.



Por si misma, la violencia de género representa un delito de alto impacto, aseguró Maltos.



“Está muy arraigada en la sociedad, por eso cuando asesinan a una mujer no puede verse como un homicidio más, como en el caso de los hombres. Incluso si está involucrada en otros delitos.



“Se tiene que ver como un presunto feminicidio porque quizá ella estaba envuelta en una situación de violencia de género y la obligaron de alguna manera a estar ahí; no se debe descartar hasta saberlo”, opinó.



Minimizan feminicidios



De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, un feminicidio implica la muerte violenta de una fémina por razones de género.



Al respecto, la especialista comentó que son muchos los factores que pueden involucrarse en esos casos.



Por eso en el protocolo especializado para investigar los delitos se establece como principio fundamental que todos los homicidios de mujeres se investiguen como presuntos feminicidios, comentó la entrevistada.



“Pero no se hace; ese es el asunto”, expresó.



En ocasiones, el término es suplantado por expresiones que vulneran aún más a las víctimas, casi culpándolas por el crimen, explicó.