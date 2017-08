¿Seguro que está divorciado?

MEXICALI, Baja California(GH)

El 15% de las personas que se presume como divorciada no concluyó su trámite por desconocimiento en el procedimiento, complicando su estatus a la hora de solicitar documentos o beneficios.



El director del Registro Civil del Gobierno del Estado, Javier Mayoral Murillo, detalló que los divorcios tienen un comportamiento al alza, mientras que los matrimonios van en disminución.



Sin embargo cuando las personas acuden a los juzgados para tramitar su divorcio, obtienen una sentencia de divorcio, pero en un 15% de los casos no culminan el trámite que se debe de asentar en el Registro Civil.



En el año 2015 hubo 3 mil 996 divorcios, durante el 2016 se dieron 4 mil 431 y en lo que va del 2017 se han registrado 1 mil 711, la tendencia es que superarán los 4 mil divorcios en este año.



“La cifra del poder judicial no coincide con el número de divorcios registrado en el Estado, porque piensan que cuando se dicta la sentencia ya quedan divorciados, pero esto es insuficiente”, aseveró Mayoral.



Primeramente deben de pedir a los abogados que concluyan el divorcio en el Registro Civil, para esto hay que llevar la sentencia del juez, que esté ejecutoriada y un oficio del juez dirigido al registro civil para que inscriba el divorcio.



Luego se pedirá el pago a los derechos de 1 mil 300 pesos, hasta ahí están divorciados, aseveró Mayoral, antes siguen legalmente casados.



“Hay alrededor de un 15% de personas que no concluyen el divorcio y que continúan su vida pensando que están separados legalmente”, explicó el funcionario del gobierno estatal.



Las complicaciones vienen a la hora que quieran hacer un trámite migratorio, de pensión, volver a casarse, obtener créditos como solteros, ya que estas instituciones investigan en el registro civil, y ahí radican los problemas.



“Lamentablemente si ya están en el trámite de divorcio, les aconsejo que no lo vean concluido hasta que tienen el acta de divorcio”, declaró el director Mayoral.



Añadió que el rango de edad de las parejas que más acuden a culminar su divorcio es de 31 a 40 años, seguido del rango de 41 a 51 años, las parejas con menor incidencia son las de 18 a 20 años de edad.



YA NO SE QUIEREN CASAR



•Según las estadísticas del Registro Civil los contratos de matrimonio han venido disminuyendo en los últimos años; en el año 2015 se registraron 16 mil 338, para el 2016 se dieron 16 mil 154 y en lo que va del año 6 mil 782.



•“Hay una disminución en matrimonios, vamos 1 mil 500 matrimonios debajo de los últimos dos años, es para que anduviéramos en 8 mil matrimonios en estas fechas”, declaró el director.