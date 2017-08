Buscan ampliar panteón de El Centinela

MEXICALI, Baja California(GH)

Existe un proyecto para ampliar el panteón municipal en El Centinela, donde es necesario adquirir algunas hectáreas que se encuentran a los alrededores, indicó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



Ante la falta de espacios disponibles en los panteones municipales, el Presidente Municipal aceptó que están saturados y solamente el ubicado en El Centinela tiene algunos espacios disponibles.



Dijo que existe un proyecto, el cual fue dejado por la pasada administración municipal, que contempla la posibilidad de ampliar este panteón municipal ubicado en la delegación Progreso.



Son varias hectáreas que colindan con este camposanto y se está analizando con los propietarios de estos terrenos si hay alguna opción de venta.



De obtener una respuesta positiva, se estaría en la posibilidad de ampliar este panteón al ser el único con la oportunidad de crecimiento, reiteró.



Sobre el proyecto que data de la administración de Samuel Ramos Flores para construir un panteón municipal en la carretera a San Felipe, dijo que su administración no lo ha considerado.



Evaluaba 21 Ayuntamiento construcción de un cuarto panteón.



El ex director de Obras y Servicios Públicos del 21 Ayuntamiento, Fernando Salazar Goycolea, señaló en su momento que se estaba revisando un proyecto para construir un cuarto panteón municipal.



Dicho proyecto se estaba enfocando en la localización de un lugar para posteriormente hacer un presupuesto, un plan de construcción y la radicación de los recursos.



También comentó que para la puesta en marcha del cementerio en la carretera a San Felipe promovido por el ex alcalde Samuel Ramos Flores hacía falta observar algunos detalles.



Se tenía que verificar la normatividad existente y cumplir la tramitología con la Secretaría de Protección al Ambiente, la Dirección de Protección al Ambiente y otras instancias, aseguró.



PROYECTAN MENOR DÉFICIT FINANCIERO



Este año se finalizará con un déficit financiero mucho menor al que tenía el Ayuntamiento de Mexicali a finales del 2016, afirmó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El Presidente Municipal dijo que en materia financiera, habrá un beneficio importante con el ahorro que se tendrá por el convenio signado con el Sindicato de Burócratas hace un par de semanas.



Indicó que cuando ingresaron a la administración municipal en diciembre de 2016, se encontraron con un déficit presupuestal de 250 millones de pesos.



Por esta situación se aplicó un programa de austeridad al interior del Ayuntamiento, el cual ha permitido que dicho déficit se haya abatido en un 50% en los 8 meses de gobierno, señaló.