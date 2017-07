BC segundo mayor expulsor de menores migrantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a la condición fronteriza de Baja California, se encuentra posicionado como el segundo Estado que más menores de edad expulsa al extranjero en condición de migrantes, reveló la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.



La procuradora Consuelo Luna Pineda, detalló que aparte de Baja California, los otros estados que protagonizan la expulsión de menores, es Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.



“Baja California se encuentra en el segundo, por las condiciones de frontera, pero también son de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estados que más expulsan menores con fines de migración”, comentó la funcionaria.



Sin embargo, Baja California también es un importante receptor de estos menores que intentan cruzar o fueron deportados de Estados Unidos, la mayoría de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, incluso se dio un caso de un menor de la India.



Sus edades oscilan entre los 12 a 17 años de edad, en algunas ocasiones se han topado con menores de ocho años, pero acompañado de algún adolescente que es su familiar, explicó Luna.



En lo que va del primer semestre del 2017, han realizado tentativamente 600 atenciones a menores migrantes, durante todo el año pasado recibieron un total de 1 mil 744 menores.



“Hay una incidencia menor en el flujo de menores migrantes, sin embargo no es un programa permanente por parte del DIF estatal, no estamos teniendo un número mayor al del año pasado, hasta ahorita va disminuyendo”, informó.



Las cifras precisan que este año no han llegado al 50% de los que atendieron en todo el 2016, insistió la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia.



Comentó que el perfil de los menores de edad, es que viajan solos o sin el acompañamiento de un adulto, por lo menos al momento de ser repatriados.