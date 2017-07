Haitianos viven el verano cachanilla

MEXICALI, Baja California(GH)

, son los problemas sociales que reportan los haitianos que quedan en los albergues.Un llamado de auxilio y apoyo emitieron acompañados de la Asociación de Haitianos en Mexicali.Con 25 años de edad, el joven Anel ha buscado por mes y medio un trabajo formal pero no lo contratan por falta de la CURP.“Ya tengo mi tarjeta verde (credencial de identificación de visita emitida por el INM) me dieron un número de seguridad social pero no me quieren contratar en ningún lugar porque me piden la CURP y no la tengo…”.“Fui a solicitarla pero me dicen que sólo se la dan a los ciudadanos mexicanos y sin la CURP no podemos trabajar”, comentó.Anel mostró su pecho que se encuentra quemado por el calor del caminar y buscar empleo pero también por las condiciones de calor y humedad que vive en el albergue.Al interior del albergue del Hijo Pródigo, viven cerca de 83 haitianos entre hombres y mujeres, en un espacio oscuro, sin refrigeración, donde el calor se siente intenso.Con algunos baldes, se mojan en el patio trasero, los hombres se quitan las camisetas por el calor y aminorar la comezón del sarpullido.Ahí, sentada en una silla, estaba Marceline Dor, quien trabajaba en una fábrica de hule espuma, pero al quedar embarazada su cuerpo se debilitó.“Me siento muy débil pero no me atienen en el Seguro porque no tengo CURP y no me pueden activar el Seguro Social, estoy embarazada de dos meses y no puedo ir a atención médica…”.“Yo quiero seguir trabajando, pero ocupamos ayuda con agua, hielo y suero porque el cuerpo se siente muy débil”, comentó.Un haitiano que pidió el anonimato comentó que ha buscado trabajo por tres meses, en autoservicios, negocios y comercios pero no le dan empleo por la falta del CURP.“Les mostramos la tarjeta verde y el número de Seguro Social pero no nos quieren contratar”.Él y su amigo Anel han sobrevivido con el poco apoyo económico que les envían sus padres desde Haití o con el poco alimento que les comparten sus demás compañeros.Tendederos de ropa cerca de la zona donde se bañan se aprecian en el albergue.Job Isael y Le Rois Joseph pidieron ayuda a la comunidad y al Gobierno.“Sabemos que debemos de regularizar la situación, pero ocupamos empleo, solo pido al Gobierno que continúen con la ayuda en el albergue hasta el último de septiembre que dieron fecha para regularizarnos…”.“Necesitamos agua, hielo, sueros, el calor aquí en Mexicali es muy fuerte y no tenemos cómo hacernos de ingresos, hay empleo, pero no nos dan trabajo”, dijo Job.Los residentes del albergue comentan que han trabajado repartiendo volantes o vendiendo agua y les pagan 200 pesos al día por trabajar un mínimo de 8 horas.Ante las inclemencias del calor, la falta de alimento y trabajo, todos los entrevistados afirmaron que buscan quedarse a vivir en Mexicali de manera legal y regularizarse, y que no desean ser repatriados a Haití.José Joshep, presidente de la Asociación de Haitianos señala que quedan cerca de mil haitianos en Mexicali en tres o cuatro albergues del centro.Reiteró que cuentan con un padrón de nombres y ubicación de haitianos en Mexicali y de quienes son profesionistas o realizan un oficio, para las personas interesadas en contratarlos.La asociación se ubica en el mismo local del restaurante de comida haitiana, sobre bulevar Adolfo López Mateos y casi esquina con calle José María Morelos.