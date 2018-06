La atención del refugio temporal de Mexicali incrementa a 56 personas

MEXICALI, Baja California(GH)

Migrantes, deportados y personas en situación de calle solo son unos ejemplos de quienes para resguardarse de las altas temperaturas de la ciudad, han encontrado en el refugio temporal ubicado en las instalaciones del CREA, un lugar donde pasar un momento libre de las ondas de calor que azotan la capital bajacaliforniana.Tal es el caso del salvadoreño Hamilton Martínez de 56 años edad, quien acompañado de una biblia bajo sus manos comentó sentirse agradecido con las oraciones que sus “hermanos” hacen por él al estar viviendo actualmente en territorio mexicano y que espera pronto arreglar su situación migratoria.“Cuando no estoy aquí, vivo en una casita viejita que compró mi cuñado que es nacido en Mexicali”, mencionó Hamilton Martínez mientras agregaba que su cuñado no puede venir a la ciudad por problemas migratorios y que la casa comienza a refrescar hasta las 10 de la noche.Otro caso similar es el del señor Gregorio Sánchez de 47 años de edad, originario del estado de Guerrero quien comenta apenas tener 4 días de haber llegado a Mexicali, ciudad donde espera encontrar trabajo de albañilería, oficio que lleva haciendo desde hace ya varios años con el cual desea rentar un cuarto sencillo donde pueda vivir.“Es un refugio donde todo es muy agradable, más para uno que viene llegando, pero solo espero estar unos días, en lo que consigo trabajo y ahora si, a ponerse a trabajar” comentó Gregorio Sánchez mientras se disponía a tomar una siesta dentro del refugio.Cabe mencionar que dentro del refugio temporal además de ofrecerles un espacio refrigerado se les brinda un kit de limpieza, un catre, comida y servicios médicos en dado caso de ser necesarios.“Hasta el día de hoy van 56 personas atendidas de las cuales una solamente ha sido mujer”, comentó José Luis Gallardo Figueroa, coordinador del área medica de DIF Municipal.Del mismo modo comentó que la mayoría de los usuarios del refugio ya son clientes asiduos, los cuales año con año hacen uso de las instalaciones para sobrevivir por al menos unas horas, de las inclemencias del sol.Como dato, el refugio temporal estará abierto hasta el mes de septiembre con un horario de 11:00 am a 6:00 pm, donde se invita a la ciudadanía a que este atenta y reporte al 911 los casos de personas con situación de calle.