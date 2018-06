En BC están listos para el triunfo: Arregui

San Quintín, Baja California(GH)

Con el apoyo de los cachanillas y la gente de San Quintín Alejandro Arregui realizó dos cierres de campaña donde aseguró Baja California está listo para llevarlos al triunfo y darle un verdadero rumbo al estado.



Primero estuvo en la capital del estado donde el candidato a senador por el PRI celebró junto a su compañera de fórmula, Juanita Pérez Floriano,el esfuerzo hecho por los ciudadanos que buscan que en Baja California las cosas buenas sucedan, quienes le demostraron su cariño con abrazos y aplausos desde su llegada, mientras otros ondeaban las banderas en señal de triunfo.



“Somos la única fórmula que ha hecho propuestas con planteamientos serios, realizables, alcanzables y sobre todo evaluables; lo que vamos a hacer Juanita y yo es trabajar de cara a los ciudadanos con resultados, no vamos a ganar para luego dejarlos abandonados”, dijo Arregui Ibarra.



En San Quintín mencionó que es momento de hacerle justicia a Baja California y a su gente trabajadora, para regresar la tranquilidad y la seguridad a las calles, tener representantes que den respuesta a la ciudadanía.



"No me voy a detener ante nada ni ante nadie, de la mano con ustedes estaré luchando y trabajando para tener un mejor futuro porque es momento de Baja California y sus ciudadanos, de sus hombres y mujeres de bien”, comentó Arregui Ibarra.



Para San Quintín y el Valle de Mexicali mencionó que trabajará en materia de salud en la construcción de un Hospital que proporcione el servicio que merecen.



"Es momento de las mujeres de lucha de trabajo, de los hombres de bien, de los que están dispuestos a luchar, hoy se requiere pasión, decisión y trabajo" finalizó.



En los cierres estuvieron presentes los candidatos a diputados federales, en Mexicali: Celestino Salcedo; Lauro Aréstegui y Adriana López Quintero;

Jorge Hank Rhon, Nancy Sánchez Arredondo, diputada federal y Sue Ellen, delegada del PRI en BC.



En San Quintín también acudieron

Juanita Pérez, su compañera de fórmula, Carlos Barboza, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en el Estado; Marco Antonio Novelo, presidente municipal y la candidata a diputada federal Génesis Márquez del distrito 03, entre otros.