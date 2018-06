Cachanillas se dan un "chapuzón" para mitigar el calor en la ciudad

MEXICALI, Baja California(GH)

Bloqueador, trajes de baño y unas refrescantes aguas de sabor, es lo que cientos de familias mexicalenses consumen al asistir a las albercas públicas con el propósito de pasar un rato agradable en compañía de sus seres queridos y mitigar la onda de calor que azota la ciudad.



El Bosque de la Ciudad, viejo guardián de Río Nuevo, es una de las principales atracciones con las que cuenta el municipio, el cual se encuentra equipado con instalaciones de albercas y “chapoteaderos” para el disfrute y sano esparcimiento de las familias cachanillas.



“Desde Semana Santa hasta la fecha, no a habido fin de semana donde no venga gente” comentó Patricia Ibarra, encargada de la zona de albercas del bosque de la ciudad.



Del mismo modo señaló que a la gente le parece una maravilla que las albercas estén en funcionamiento, porque es el pretexto perfecto para que las familias salgan, recorran el bosque y de paso aprovechen para meterse a las albercas.



“Es la primera vez que vengo y yo veo que los niños disfrutan estar en el agua con este calorón”, comentó Abigail Jaquez de la ciudad de Ensenada mientras jugaba con sus hijos dentro de la alberca.



Como dato, el director del bosque de la ciudad, José Luis García Chavira, comentó que las albercas se encuentran fuera de riesgo de contener la amiba de vida libre pues de lo contrario la Secretaría de Salud impediría que estuvieran abiertas al público.



“En cualquier alberca donde haya presencia de cloro, no vas a encontrar nunca la presencia de la amiba de vida libre” agregó el director.



Cabe mencionar que las albercas no solo se limitan a recibir al público mexicalense, pues familias de otras partes de la republica mexicana, ya sea por trabajo o placer están de visita en la ciudad y aprovechan su estancia para pasar un momento familiar.



“Nosotros venimos de Veracruz por trabajo, aquí el calor es muy fuerte pero vale la pena echarse una vuelta para refrescarse del calor aquí a las albercas”, mencionó Martín Yahir quien junto con su esposa y su pequeña se relajaba dentro de la piscina.



“No nos había tocado venir mucho a las albercas, al bosque si, pero a las albercas no tanto y pues es una buena opción para mitigar el calor y más ahorita con la crisis del dinero y pues para uno que tiene familia grande, está muy bien”, señaló el padre de Familia Pablo Gómez mientras abrazaba a su pequeño dentro del agua.